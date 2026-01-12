Μήνυση στο Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Ένα ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ.

Το επίμαχο σκίτσο απεικονίζει δύο σκιέρ με επιδέσμους και εγκαύματα να κατηφορίζουν μια πλαγιά, με φόντο μία πινακίδα που γράφει «Κραν Μοντανά». Το σκίτσο παρουσιάζεται ως δήθεν αφίσα ταινίας με τίτλο «Οι καμένοι κάνουν σκι» και σχόλιο «Η κωμωδία της χρονιάς». Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι».

να ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ τουχιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ.

Το επίμαχο σκίτσο απεικονίζει δύο σκιέρ με επιδέσμους και εγκαύματα να κατηφορίζουν μια πλαγιά, με φόντο μία πινακίδα που γράφει «Κραν Μοντανά». Το σκίτσο παρουσιάζεται ως δήθεν αφίσα ταινίας με τίτλο «Οι καμένοι κάνουν σκι» και σχόλιο «Η κωμωδία της χρονιάς». Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι».