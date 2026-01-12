Μήνυση στο Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα
Ένα ζευγάρι δικηγόρων κατέθεσε αγωγή στην Ελβετία σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.
Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς Ριάν, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ.
Το επίμαχο σκίτσο απεικονίζει δύο σκιέρ με επιδέσμους και εγκαύματα να κατηφορίζουν μια πλαγιά, με φόντο μία πινακίδα που γράφει «Κραν Μοντανά». Το σκίτσο παρουσιάζεται ως δήθεν αφίσα ταινίας με τίτλο «Οι καμένοι κάνουν σκι» και σχόλιο «Η κωμωδία της χρονιάς». Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι».
Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα εθνικού πένθους για την Ελβετία στη μνήμη των 40 νεκρών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά. Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Charlie Hebdo που δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.
«Η συμβολική μετατροπή των πραγματικών θυμάτων σε χαμογελαστούς ηθοποιούς μιας τραγωδίας, για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη, συνιστά ωμή απανθρωποποίηση, ασύμβατη με τον ελάχιστο σεβασμό που οφείλεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια» εκτιμούν οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι «ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερέχει της ελευθερίας της έκφρασης».
Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα.
