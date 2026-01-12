Fairynails: Συνώνυμο της ομορφιάς των νυχιών και των ποδιών μας

Συνώνυμο της ομορφιάς των νυχιών και των ποδιών μας, το ονομαστό Fairynails, στο κέντρο και την είσοδο της Πάτρας, συστήνει για τα Χριστούγεννα εξειδικευμένη φροντίδα και super trendy χρώματα και τεχνικές για τις γιορτές. Σύμφωνα με την επικεφαλής nail expert Δώρα Κύτταρη βέβαια, η περιποίηση των ποδιών αποτελεί επιβεβλημένη διαδικασία (και απολαυστική εμπειρία) ανεξαρτήτως εποχής.

Τα φροντισμένα άκρα, μαγνητίζουν τα βλέμματα ως αδιαμφισβήτη το δείγμα κομψότητας, καθαριότητας και υγείας. Ακολουθώντας πολύ αυστηρά πρότυπα υγιεινής και περιποίησης, το team επιλεγμένων τεχνιτριών εφαρμόζει ειδικές θεραπείες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Jelly spa, θεραπείες παραφίνης, απολέπισης και μάσκας ενυδάτωσης χαρίζουν στα πόδια υγεία, αναζωογόνηση και καλαισθησία.

Ακόμα και το συχνό πρόβλημα με τις τραχιές φτέρνες και την ενοχλητική τους ξηρότητα αντιμετωπίζεται με καινοτόμα προϊόντα, όπως το My Foot balm της P for Pelion: Η μοναδική σύνθεση από 15 φυσικά δραστικά συστατικά με αιθέρια έλαια και εκχυλίσματα αποφέρει άμεση ενυδάτωση, ανακούφιση και επανόρθωση από την πρώτη φορά!

Για την εορταστική περίοδο, τα nailbars λανσάρουν νέες συλλογές χρωμάτων, με μαγευτικές λάμψεις. Η μόδα είναι εμπνευσμένη από τα ορυκτά, με αποχρώσεις λιωμένων μετάλλων ή απαλά ουδέτερα χρώματα. Βαθύ πράσινο του δάσους, κόκκινο με πύρινη ζεστασιά, μπορντό σκούρο του γρανίτη, πλούσιο σκούρο βιολετί, μυστηριώδες ή ανάλαφρο ροζ, με νιφάδες που εκπέμπουν φωτεινότητα, μπεζ με ζεστή χρυσαφένια λάμψη και μια εντελώς νέα γαλακτερή απόχρωση που αντανακλά το φως, όπως η ασημένια ομίχλη, είναι όλα εδώ ως οι κυρίαρχες επιλογές από την Kinetics.

