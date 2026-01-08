ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει ο τομέας Αυτοδιοίκησης για τη Δυτική Ελλάδα

Το προσεχές Σάββατο 10 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του τομέα αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ για την Δυτική Ελλάδα. (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία)

Στις 16:00 στο Ξενοδοχείο "My Way" (Όθωνος Αμαλίας) με την παρουσία του επικεφαλής του Τομέα, Κώστα Τριαντάφυλλου.

Συμμετέχουν τα μέλη του τομέα Αυτοδιοίκησης και οι Δήμαρχοι που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ στους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.