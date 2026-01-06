Back to Top
26χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του με την δημοσιοποίηση προσωπικών τους στιγμών

Συνελήφθη χθες βράδυ

Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.

Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.

#tags Θεσσαλονίκη Αστυνομία

