26χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του με την δημοσιοποίηση προσωπικών τους στιγμών

Συνελήφθη χθες βράδυ
Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.
Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.
