Πάτρα: Απόψε η εκδήλωση μνήμης για τα 35 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα

Στις 6 το απόγευμα
Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα που έγινε, στις 9 του Γενάρη του 1991 στο σχολικό συγκρότημα του τότε 3ου και 7ου Γυμνασίου και Λυκείου Πάτρας.
Για την επέτειο του 2026 έχουν προγραμματιστεί οι εξής εκδηλώσεις στην Πάτρα:
Συγκέντρωση Μνήμης: Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 στο σχολικό συγκρότημα «Τεμπονέρας» (Βουδ & Ψηλά Αλώνια).
Όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να ακολουθήσει διαδήλωση στους δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ), φοιτητικών συλλόγων και κοινωνικών φορέων.
Η επέτειος τιμάται παραδοσιακά στο σημείο της δολοφονίας, όπου έχει ανεγερθεί μνημείο προς τιμήν του αγωνιστή καθηγητή
Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου προβλέπεται ειδική εκδήλωση για τα 35 χρόνια από τη δολοφονία
