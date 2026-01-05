Αποστολή βοήθειας της Μητρόπολης Πατρών προς την Ιεραποστολική Μητρόπολη Κινσάσας

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνάς της, ενισχύει την Εξωτερική Ιεραποστολή με αποστολές βοήθειας και απαραίτητων ειδών.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πατρῶν ἐπιστηρίζει τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή, μὲ τὴν ἀποστολὴ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως καὶ ἄλλης βοηθείας σὲ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.

Ἔτσι, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀπεστάλη βοήθεια πρὸς τὴν Ἱεραποστολικὴ Μητρόπολη Κινσάσας, πάνω ἀπὸ 25 τόνους τρόφιμα καὶ ἄλλα εἴδη ἀπαραίτητα γιὰ τὴν λειτουργικὴ ζωή τῆς Ἱεραποστολικῆς Μητροπόλεως.

Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν συνεστήθη γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ, μὲ πρωτοβουλία καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος», προκειμένου νὰ ἐνισχύεται ἡ μεγάλη καὶ συγκινητικὴ προσπάθεια στὴν Ἀφρική, ὅπου δραστηριοποιεῖται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κινσάσας, τώρα καὶ ἐνωρίτερον Κανάγκας, κ. Θεοδόσιος, προερχόμενος ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος, πρὶν ἀναχωρήσει τὸ κοντέινερ μὲ τὴν βοήθεια γιὰ τὴν Μητρόπολη Κινσάσας, ἐπεσκέφθη τοὺς χώρους ὅπου συνεκεντρώθη ἡ βοήθεια εἰς εἴδη, εὐλόγησε τὴν ἀποστολὴ καὶ μίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος» κ. Εὐστάθιο Μαλάκη, τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὅλους τοὺς συνεργάτες, καὶ τοὺς εὐχαρίστησε, ὅπως ἐξέφρασε καὶ εὐγνώμονες εὐχαριστίες πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς οἱ ὁποῖοι ἐπιστηρίζουν τὴν Ἱεραποστολικὴ αὐτὴ προσπάθεια.

Ἰδιαιτέρως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐμνήσθη τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος μὲ ἱεραποστολικὸ ζῆλο καὶ θέρμη ψυχῆς ἐργάζεται, ὡς πνευματικὸς πατέρας, μὲ μεγάλη ἀγάπη καὶ στοργὴ γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο καὶ στηρίζει μὲ τὴν πολλὴ του ἀγάπη τὸ ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Κινσάσας Θεοδοσίου, ὅπως καὶ ὅλων τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς εὐχές του καὶ τὶς εὐλογίες του ἐργάζονται στὴν Ἀφρικὴ γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.