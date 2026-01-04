Με κατάνυξη τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στο Προσκύνημα του Οσίου Γερβασίου

Με μεγάλη κατάνυξη και παρουσία πιστών τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Γερβασίου.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή πρὸ τῶν Φώτων, 4 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, στὰ Συχαινὰ τῶν Πατρῶν.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τὸ Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (Β’ Τιμόθ. 4, 5-8). Ἑστίασε στὸ σημείο «Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε» καὶ «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα, λοιπόν ἀπόκειται μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ».

Μὲ λόγια ἁπλᾶ, ἀπὸ τὴν σοφία τῶν Πατέρων δανεισμένα, ἐξήγησε τί σημαίνει «ἀνάλυσις ἐν Κυρίῳ», ποῖος εἶναι ὁ καλὸς ἀγῶνας καὶ περὶ ποίου δρόμου πρόκειται, ἀλλὰ καὶ τί εἶναι ὁ στέφανος ὃν ἀπολαμβάνει ὁ ἀγωνιστὴς καὶ δρομέας τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Τὸ ἴδιο παράγγελμα μᾶς δίδει καὶ ὁ Ὅσιος Γερβάσιος, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ταῖς Ἀποστολικαῖς διδαχαῖς ἑπόμενος, ἔφθασε εἷς «ἄνδρα τέλειον καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ».

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη τὸ ἱερὸ Μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Χρυσάνθης Ἀνδρικοπούλου, εὐλαβεστάτης πνευματικῆς θυγατρὸς καὶ μαθητρίας τοῦ Ὁσίου Γερβασίου.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία προσεφέρθη κέρασμα στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος συνεζήτησε μὲ τοὺς προσκυνητὰς καὶ μὲ τοὺς πολλοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι πλαισιώνουν τὸ πνευματικὸ καὶ γενικώτερο ἔργο στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα.

Οἱ νέοι ἔψαλαν κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὸ ἀρχονταρίκι ἔψαλαν ὕμνους καὶ παραδοσιακὰ κάλαντα.