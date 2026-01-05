Η SpaceX του Μασκ κατεβάζει τους δορυφόρους πιο... χαμηλά

Στη διάρκεια του 2026 η SpaceΧ θα κατεβάσει σε χαμηλότερο ύψος τους δορυφόρους της υπηρεσίας δορυφορικού ίντερνετ Starlink προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο καταστροφικών συγκρούσεων σε τροχιά, ανακοίνωσε η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Μηχανικής του Starlink Μάικ Νίκολς, οι δορυφόροι που σήμερα κινούνται σε ύψος 550 χιλιομέτρων θα κατέβουν σταδιακά στα 480 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης.

Τον Δεκέμβριο, η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι ένας από τους χιλιάδες δορυφόρους της εμφάνισε «ανωμαλία» που οδήγησε στη δημιουργία «μικρού αριθμού» θραυσμάτων που δυνητικά απειλούν άλλους δορυφόρους ή διαστημικά σκάφη.

Ο δορυφόρος βρισκόταν σε ύψος 418 χιλιομέτρων όταν συνέβη το περιστατικό. Έπεσε με ταχύτητα 4 χιλιόμετρα πιο κοντά στη Γη, ένδειξη ότι είχε υποστεί κάποιου είδους έκρηξη.

Όπως εξήγησε ο Νίκολς με ανάρτησή του στο Χ, η μείωση του ύψους «αυξάνει τη διαστημική ασφάλεια με πολλούς τρόπους».

«Ο αριθμός των θραυσμάτων και των σχεδιαζόμενων δορυφορικών αστερισμών είναι σημαντικά χαμηλότερος κάτω από το ύψος των 500 χιλιομέτρων, μειώνοντας τη συνολική πιθανότητα σύγκρουσης» ανέφερε.

Το μειωμένο ύψος θα επιταχύνει την είσοδο στην ατμόσφαιρα και την καταστροφή όσων δορυφόρων τύχει να παρουσιάσουν βλάβη, πρόσθεσε.

Από τους περίπου 10.000 ενεργούς δορυφόρους που γυροφέρνουν σήμερα τον πλανήτη, περίπου οι 9.000 ανήκουν στο Starlink, το οποίο προσφέρει ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο για συνδρομητές που διαθέτουν το κατάλληλο δορυφορικό πιάτο.

Το Starlink εξυπηρετεί σήμερα περίπου 9 εκατομμύρια χρήστες, ανάμεσά τους η κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία εξαρτάται από την υπηρεσία του Μασκ μετά τις ρωσικές επιθέσεις στις διαδικτυακές υποδομές της.

Χιλιάδες ακόμα δορυφόροι σχεδιάζεται να εκτοξευτούν τα επόμενα χρόνια καθώς η Κίνα και εταιρείες όπως η Amazon αναπτύσσουν τους δικούς τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφορικούς αστερισμούς.

Επιστήμονες προειδοποιούν ωστόσο ότι ο πολλαπλασιασμός των δορυφόρων και των διαστημικών σκουπιδιών αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο πρόσκρουσης.

Σύμφωνα με δεδομένα που υπέβαλε η SpaceX στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει 145.000 ελιγμούς αποφυγής, ή περίπου τέσσερις ελιγμούς ανά δορυφόρο ανά μήνα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Νίκολς ανέφερε ότι κινεζικό σκάφος που είχε εκτοξευτεί λίγο νωρίτερα πλησίασε δορυφόρο του Starlink στην επικίνδυνη απόσταση των 200 μέτρων.