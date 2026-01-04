Αγρότες: Κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα - Προετοιμάζονται ακόμα και για κάθοδο στην Αθήνα

Στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων σήμερα, θα αποφασίσουν για την περαιτέρω στάση τους οι αγρότες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα, προτείνουν σκληρή στάση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, κάνοντας λόγο για 48ωρο μπλακ άουτ μετά τα Φώτα, τονίζοντας ότι θα μείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Στο τραπέζι των προτάσεων των αγροτών, βρίσκεται και η μαζική κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα καθώς και το γενικό κλείσιμο των δρόμων.

Μόνο μέσα από ουσιαστική συζήτηση μπορεί να βρεθεί λύση στα προβλήματά τους, είναι το μήνυμα που απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στους αγρότες.

«Ο μόνος τρόπος για να συνεννοηθούμε και να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου», σημείωσε ο υπουργός στο ΕΡΤnews.

Στη Θήβα, η ταλαιπωρία των οδηγών είναι πολύ μεγάλη καθώς οι αγρότες απέκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού και η κίνηση γίνεται από παράκαμψη.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητούν να προχωρήσει κάποια στιγμή ο διάλογος.

Στα Μάλγαρα όλα δείχνουν πως οι αγρότες προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων επισημαίνοντας βεβαίως ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στην πανελλαδική σύσκεψη.

Οι φωνές που μέχρι τώρα μιλούσαν για διάλογο, τώρα κάνουν λόγο για διάθεση κλιμάκωσης ή για μια διάθεση διαλόγου αν αυτό περάσει ομόφωνα από τις αντιπροσωπείες των μπλόκων.

Την ίδια ώρα, στο μπλόκο των Μαλγάρων, παραμένουν ανοικτά και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.