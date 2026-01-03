Porto Leone- spoiler: Δύσκολες ώρες για τη Γαλήνη, χάνει τον Γρηγόρη από τη ζωή της

Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει η δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Porto Leone», που υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στα επόμενα επεισόδια του «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, η προσπάθεια της Γαλήνης να απομακρύνει τον Γρηγόρη από την Άντζελα, έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Εκείνος, μετά από έναν άγριο καβγά που είχε με τη μητέρα του, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι.

Πλέον μένει μόνιμα στο σπίτι της αγαπημένης του απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί της. Ωστόσο, εκείνη προσποιείται πως αισθάνεται άσχημα που ο Γρηγόρης και η μητέρα του τσακώθηκαν εξαιτίας της και προσπαθεί να τον πείσει να τα βρει ξανά μαζί της. Όμως ο Γρηγόρης παραμένει αρνητικός. Το μόνο που θέλει είναι να την παντρευτεί άμεσα και να κάνουν σιγά – σιγά τη δική τους οικογένεια.

Εν τω μεταξύ η Αλεξάνδρα, μαθαίνοντας τις παραπάνω εξελίξεις, τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση μιας και το σχέδιό της συνεχίζεται με επιτυχία. Από την άλλη, η Γαλήνη είναι ράκος. Δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Γρηγόρης έφυγε από το σπίτι της οικογένειας εξαιτίας της. Ούτε όμως μπορεί να δεχτεί ότι ο έρωτας τον έχει τυφλώσει και δεν βλέπει ξεκάθαρα ότι η Άντζελα του λέει ψέματα και πως μπήκε σκόπιμα στη ζωή του. Εν τω μεταξύ, η απουσία του Γρηγόρη είναι αισθητή στο σπίτι, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ο άντρας της την κατηγορεί ότι όλο αυτό συνέβη εξαιτίας της.

Ο μοναδικός άνθρωπος που στέκεται στο πλευρό της είναι ο Γιάμαρης, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να απαλύνει τον πόνο της. Η ίδια όταν τον συναντά του λέει καταρρακωμένη πως αισθάνεται ότι χάνει τον γιο της και ο αστυνόμος προσπαθεί να την ηρεμήσει λέγοντας της πως θα την βοηθήσει να ξεσκεπάσει τους σκοπούς της Άντζελας. Όμως δεν χρειάζονται παρορμητικές κινήσεις. Η στάση του συγκινεί την Γαλήνη, η οποία αισθάνεται ότι έχει έναν σύμμαχο σε αυτή την υπόθεση αλλά και έναν άνθρωπο που είναι διατεθειμένος να την ακούσει και που πραγματικά νοιάζεται γι’ αυτό που περνάει…