«Όπως οι Σπαρτιάτες» - Σαρωτικοί Σάκκαρη και Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα τους στο United Cup

Η ελληνική ομάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο United Cup, με τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά να υπογράφουν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στην Ιαπωνία και να φεύγουν από το court του Περθ με χαμόγελα και αυτοπεποίθηση.

Η εικόνα της ομάδας, αλλά και οι δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, αποτύπωσαν όχι μόνο την αγωνιστική υπεροχή, αλλά και το δέσιμο που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, όπως επίσης κι ότι αμφότεροι έδειξαν σε καλή αγωνιστική κατάσταση στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

«Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα, ήμουν εκτός πολύ καιρό», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη στο μεικτό διπλό και συνέχισε: «Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς μου για τένις. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα όταν το λέω αυτό, αλλά το εννοώ. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Τσιτσιπάς: «Όπως οι Σπαρτιάτες»

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη στάθηκε στη συνεργασία τους: «Το να παίζω με τον Στεφ κάνει τη ζωή μου πολύ ευκολότερη, νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα στο court. Είναι μεγαλόσωμος και καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα. Έχουμε καλή χημεία, παίζουμε μαζί από το 2019, πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν στο Περθ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε υγιείς, παίζουμε ξανά καλά και απολαμβάνουμε το πνεύμα της ομάδας και τον χρόνο που περνάμε μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτή τη συνεργασία και την ομάδα».

Ο Τσιτσιπάς έκλεισε με χαμόγελο και… αναφορά στην ιστορία: «Είμαστε περήφανοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τη χώρα μας στο γήπεδο, αυτό είναι που κάνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν βγάζουμε τα καλύτερα χτυπήματα ή όχι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπως έκαναν και οι Σπαρτιάτες. Και η Μαρία τυγχάνει να είναι Σπαρτιάτισσα!».