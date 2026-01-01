Ρωσία: Αποκωδικοποιήσαμε αρχείο από ουκρανικό drone που στόχευε κατοικία του Πούτιν

Η Ρωσία έκανε σήμερα (01.01.2026) γνωστό πως ανέκτησε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ένα ουκρανικό drone που κατέρριψε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει πως είχε στοχοθετήσει μια κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις ΗΠΑ.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο τη Δευτέρα (29.12.2025) ότι επιχείρησε να πλήξει μια κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία, με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς. Ανέφερε πως η Ρωσία θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβητούν τους ρωσικούς ισχυρισμούς για τη φερόμενη επίθεση.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε σήμερα στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει: «Η αποκωδικοποίηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με ντρόουν την 29η Δεκεμβρίου του 2025 ήταν μια εγκατάσταση στη ρωσική προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ».

«Αυτά τα στοιχεία θα σταλούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των υφιστάμενων διαύλων», προστίθεται.

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε χθες Τρίτη (31.12.2025) ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας βρήκαν πως η Ουκρανία δεν στοχοθέτησε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε ένα πλήγμα με ντρόουν. Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αρχικά τη στήριξή του στη ρωσική πλευρά, λέγοντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα πως ο Πούτιν τον ενημέρωσε για το υποτιθέμενο περιστατικό και ότι εκείνος ήταν «πολύ θυμωμένος» με αυτό.

Όμως, χθες, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, αναρτώντας στα social media ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.