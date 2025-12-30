Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης – 500 εισαγωγές σε ένα 24ωρο στα νοσοκομεία Παίδων

Μεγάλη είναι τις τελευταίες ημέρες η έξαρση της γρίπης αλλά και άλλων αναπνευστικών ιώσεων ιδίως στα παιδιά.

Τα στοίχεια δείχνουν ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κύμα γρίπης που έχει στοχεύσει κυρίως σε παιδά. Πρόκειται για τον ιό της γρίπης Τύπου Α’ και συγκεκριμένα το υποστέλεχος Κ το οποίο θεωρείται άκρως μεταδοτικό. Παράλληλα πολλά είναι και τα κρούσματα ίωσης RSV.

Την Κυριακή επικράτησε το αδιαχώρητο στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαϊα Κυριακού».

Από τα 500 περιστατικά που προσήλθαν στα δύο νοσοκομεία Παίδων τα 120 παιδιά είχαν προσβληθεί από γρίπη και άλλες αναπνευστικές ιώσεις και περίπου το 10% με 15% χρειάστηκε νοσηλεία.

Οπως ανέφερε το Mega νοσηλεύονται 7 παιδιά με το υποστέλεχος της γρίπη Κ και 10 παιδιά με RSV.

Η έξαρση των ιώσεων οφείλεται στην πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε καλοκαιρία. Αυτή η αλλαγή ανέβασε τα περιστατικά γρίπης.