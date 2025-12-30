Πάτρα: Δώρα σήμερα στα παιδιά που νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και ο Οργανισμός Safety Project διοργανώνουν το CHRISTMAS PROJECT 2025, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 11:30 το πρωί, στο χώρο του Νοσοκομείου.

Μια μεγάλη γιορτή για τα παιδιά που νοσηλεύονται σε συνεργασία με την 6η ΕΜΑΚ, όπου ντυμένοι ξωτικά μαζί και ο Άγιος Βασίλης θα κάνουν rappel (θα κατέβουν με σχοινιά) και θα σταματήσουν έξω από τα παράθυρα της Παιδιατρικής Κλινικής TOU Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών!

Την ίδια ημέρα, ο Οργανισμός Safety Project υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ενός PLAY ROOM (ενός πανέμορφου παιδότοπου εντός της παιδιατρικής κλινικής)

Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με δώρα που θα δοθούν στα παιδιά που νοσηλεύονται!