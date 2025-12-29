Ολοκληρώθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις και επισκέψεις αγάπης και προσφοράς στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο

Με αισθήματα χαράς, συγκίνησης και βαθιάς κοινωνικής αλληλεγγύης ολοκληρώθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις και

οι επισκέψεις αγάπης και προσφοράς στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών στο Γηροκομειό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, η αγκαλιά του Κωνσταντοπουλείου άνοιξε για να υποδεχθεί φορείς, συλλόγους και σχολεία, προσφέροντας στους ηλικιωμένους στιγμές συντροφικότητας και ελπίδας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων τίμησαν με την παρουσία τους τους ηλικιωμένους:

-Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος επισκέφθηκε τη δομή, συνομίλησε με τους ωφελούμενους και το προσωπικό, μοίρασε ευλογίες και τόνισε τη σημασία του σεβασμού προς την τρίτη ηλικία.

-Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη και την

Μπάντα του Δήμου που σκόρπισε χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

- Μαθητές από τα σχολεία της περιοχής πλημμύρισαν τον χώρο με παιδικές φωνές, έψαλαν τα κάλαντα και πρόσφεραν χειροποίητες κάρτες και κατασκευές, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των γενεών. Συγκεκριμένα, το

Κωνσταντοπούλειο επισκέφθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το Πειραματικό Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Βραχνεΐκων, το

Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, το 71ο Νηπιαγωγείο, το 21ο Γυμνάσιο, το 55ο Δημοτικό Σχολείο, το 52ο Δημοτικό, το Δημοτικό Καλλιθέας και το Αρσάκειο Σχολείο.

-Νέοι από τη Χριστιανική Εστία, τη Νεανική Σύναξη Αγίου Νικολάου Πατρών, τον Σύλλογο Αρκάδων, ο πολιτευτής Αχαΐας

της ΝΔ, Ανδρέας Τσώκος, κ.α. που σκόρπισαν χαρά.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις, μουσικά απογεύματα και παραδοσιακά κεράσματα, με στόχο

κανένας ηλικιωμένος να μην νιώσει μόνος τις άγιες αυτές ημέρες.

Ιδιαίτερη για ακόμη μία φορά ήταν η παρουσία του Π.Τ. του ΕΕΣ (Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) Πάτρας, εθελοντές του οποίου με επικεφαλής την πρόεδρο, Τάνια Κανελλοπούλου χάρισαν μία υπέροχη μουσική βραδιά με πολύ χορό και τραγούδι, ενώ οι ηλικιωμένοι πέρασαν όμορφες, δημιουργικές στιγμές με την ομάδα της CO2gether, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Κωνσταντοπουλείου. Εξ άλλου, φέτος για πρώτη φορά έγιναν στο Κωνσταντοπούλειο δύο ξεχωριστές δράσεις από τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360.

Συγκεκριμένα, τη δομή επισκέφθηκαν οι σπουδαστές του τμήματος Ζαχαροπλαστικής παρασκευάζοντας μαζί με τους ηλικιωμένους χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και οι σπουδαστές του τμήματος Κομμωτικής και Ποδολογίας προσφέροντας στους ηλικιωμένους με ευγένεια και ενδιαφέρον περιποίηση προσώπου, μακιγιάζ, φροντίδα άκρων και μαλλιών.

Να σημειωθεί επίσης, πως φέτος η ομάδα Patra Start’s Crafting συνέβαλε καταλυτικά στη διακόσμηση της δομής.

«Οι επισκέψεις αυτές δεν είναι απλώς εθιμοτυπικές. Είναι μια υπενθύμιση στους ηλικιωμένους μας ότι παραμένουν ενεργό και

πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου, Βασίλης Δελδήμος.

Η Διοίκηση, η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του Κωνσταντοπουλείου εκφράζουν δημοσίως τις θερμές τους ευχαριστίες σε

όλους όσοι αφιέρωσαν χρόνο για να προσφέρουν χαμόγελα και αγάπη και εύχονται σε όλους Καλή Χρονιά.