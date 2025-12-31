2025: Ένας χρόνος σε εικόνες- Oι στιγμές που «αιχμαλώτισε» ο φακός του thebest.gr

Ο φακός του φωτογράφου του thebest.gr, Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου, ακολούθησε τη χρονιά που φεύγει και κατέγραψε τις στιγμές που τη σημάδεψαν.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, τα «κλικ» του αποτυπώνουν γεγονότα, πρόσωπα και εικόνες της καθημερινότητας, συνθέτοντας ένα φωτογραφικό χρονικό των σημαντικότερων στιγμών που αφήνουμε πίσω μας.