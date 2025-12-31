2025: Ένας χρόνος σε εικόνες- Oι στιγμές που «αιχμαλώτισε» ο φακός του thebest.gr

Τα «κλικ» του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου συνθέτουν το φωτογραφικό χρονικό της χρονιάς που ολοκληρώνεται
Ο φακός του φωτογράφου του thebest.gr, Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου, ακολούθησε τη χρονιά που φεύγει και κατέγραψε τις στιγμές που τη σημάδεψαν.
Στο αφιέρωμα που ακολουθεί, τα «κλικ» του αποτυπώνουν γεγονότα, πρόσωπα και εικόνες της καθημερινότητας, συνθέτοντας ένα φωτογραφικό χρονικό των σημαντικότερων στιγμών που αφήνουμε πίσω μας.
Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των υδάτων στο μόλο
Άνηθος, σπανάκι, ρύζι και το Καρναβάλι, αρχίζει...
Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στην Πάτρα στο πλαίσιο περιοδείας του
Ιστορική η συγκέντρωση! Χιλιάδες τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών
Όλη η Πάτρα, χορεύει...
Travel West Forum: Το 2ο μεγάλο συνέδριο για τον τουρισμό είναι γεγονός
Επίδοξοι δημοσιογράφοι από το 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, στα γραφεία του thebest.gr
Κατάμεστη η ΕΑΠ για την Μαρία Καρυστιανού- Μόνες άδειες θέσεις, αυτές των 57 θυμάτων
Ναυτική Εβδομάδα
Διάλογος για τη σύγκλιση προοδευτικών δυνάμεων
Αποδοκιμασίες στο Δικαστικό Μέγαρο για την Ειρήνη Μουρτζούκου
Εγκαίνια του α' κομματιού της Πατρών -Πύργου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Σύγκρουση Ι.Χ. με τον Προαστιακό στην Ανθείας
Η Αχαΐα παραδομένη στις φλόγες…
Το Μαρκάτο γέμισε ξανά μουσική, εικόνες και ζωή
Το Πανεπιστήμιο Πατρών τίμησε τον Σταύρο Ξαρχάκο - Η μεγάλη συναυλία στο Κάστρο Ρίου
«Welcome to UP 2025»: Το Φεστιβάλ που απογείωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών
Pink the City: Hχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών η Victoria J. Hislop
Περιφερειακή συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη
Η Πάτρα υποδέχτηκε την Ολυμπιακή Φλόγα ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»
Η Πάτρα τίμξησε τον Πολιούχο της Άγιο Ανδρέα- Χιλιάδες πιστοί στον Ιερό Ναό για την προσκύνηση της Τιμίας Κάρας
Εγκαίνια του τελευταίου κομματιού της Πατρών -Πύργου από τον Χρίστο Δήμα
Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
Welcome to Up 2025: Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε μια συναυλία- γιορτή για τα 61 χρόνια του Πανεπιστημίου Πατρών
Αλλαγές σε φόρους και εισοδήματα: Τι σημαίνουν για εσάς το 2026
Δυτική Ελλάδα: Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύουν το 2026 στους αυτοκινητόδρομους
O Νίκος Αλιάγας στο THE BEST MAGAZINE: Η «Έξοδος», ο ράφτης πατέρας του, ο Αλέν Ντελόν, τα φέρι, η Παλιοβούνα και η Πάτρα
Σκληρή γραμμή από τους αγρότες: Το μπλόκο στην Περιμετρική της Πάτρας
H παρουσίαση της "Ιθάκης" του Αλέξη Τσίπρα
