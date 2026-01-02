Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Ιανουαρίου

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, σήμερα, και από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμώνται ο Άγιος Σίλβεστρος ο Πάπας Ρώμης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ και ο Άγιος Θεαγένης ο Ιερομάρτυρας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν επίσης:

Ο Άγιος Θεόπιστος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Σέργιος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Θεόπεμπτος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Κοσμάς ο Α’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

Ο Πάπας Σίλβεστρος ήταν Πάπας από τις 31 Ιανουαρίου του 314 έως το θάνατό του το 335. Διαδέχθηκε τον Πάπα Μιλτιάδη. Κατείχε την Αγία Έδρα σε μία σημαντική εποχή, αλλά πολύ λίγα είναι γνωστά γι’ αυτόν.

Οι πράξεις της παποσύνης του που σώζονται στο Liber Pontificalis (7ος ή 8ος αιώνας) δεν περιέχουν παρά μία καταγραφή των δώρων που δόθηκαν στην Εκκλησία από τον Κωνσταντίνο Α’, αλλά λέει ότι ήταν γιος ενός Ρωμαίου ονόματι Ρούφινος.

Ήταν ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης που χρησιμοποίησε το προσωνύμιο Πάπας, που σημαίνει «πατέρας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον παπικό θρόνο χτίστηκαν μεγαλοπρεπείς ναοί στη Ρώμη, όπως η Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού (όπου μεταφέρθηκαν στις 29 Ιουνίου και τα λείψανα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και το βαπτιστήριο κοντά στο Παλάτι του Λατερανού, κατοικία των Παπών, καθώς και η Βασιλική του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και αρκετοί ναοί κοιμητηρίων πάνω από τάφους μαρτύρων.

Όλοι αυτοί οι ναοί είχαν αρχικά την είσοδό τους στην ανατολή και την αψίδα στα δυτικά.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Σίλβεστρος, Σιλβέστρης, Συλβέστρος, Σιλβέστρος, Σίλβης, Σιλβέστρα, Σίλβα