Αιτωλικό: Συλλήψεις για διακεκριμένες κλοπές - Ανάμεσά στους δράστες και ανήλικος

Δύο άτομα, ένας ενήλικος ημεδαπός άνδρας και ένας 15χρονος, συνελήφθησαν χθες το πρωί στο Αιτωλικό από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, με τη συνδρομή της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Για τις ίδιες υποθέσεις κατηγορούνται ακόμη ένας 17χρονος και ένας ενήλικος ημεδαπός άνδρας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις αρχές.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι, το χρονικό διάστημα από 8 Νοεμβρίου 2024 έως 19 Δεκεμβρίου 2025, φέρονται να διέπραξαν πέντε κλοπές στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού, στοχεύοντας οχήματα, οικία και αποθήκη.

Κατά τις κλοπές αφαίρεσαν, μεταξύ άλλων:

περίπου 300 κιλά χαλκού,

έναν κόφτη κοπής μετάλλων,

μπρούτζινα και ασημένια αντικείμενα,

κινητά τηλέφωνα,

τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες για συναλλαγές σε καταστήματα, αποκομίζοντας από τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τις παράνομες αγορές συνολικό περιουσιακό όφελος ύψους 4.940 ευρώ.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους στο Αιτωλικό, ενώ κατασχέθηκε ένα όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης των κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων.





