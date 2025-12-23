Για τα γλυκά των γιορτών, ένας είναι ο προορισμός -"Γλυκοτεχνίες"!

Η αγαπημένη μας εποχή του χρόνου είναι εδώ και δεν γίνεται να μην την "γλυκάνουμε" όπως της αρμόζει!

Για τα γλυκά των γιορτών, χρόνια τώρα, τον προορισμό τον ξέρουμε! Ο Αντώνης και η ομάδα του στις "Γλυκοτεχνίες" της πλατείας Νόρμαν, παρασκευάζουν με τις αγνότερες πρώτες ύλες, τα πιο λαχταριστά γλυκίσματα!

Είτε πρόκειται για τα παραδοσιακά μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και τις δίπλες, είτε για σιροπιαστά που δεν έχουν ταίρι, είτε για οτιδήποτε τραβάει η όρεξη του καθενός τέλος πάντων, οι "Γλυκοτεχνίες" αποτελούν εγγύηση.

Περάστε μια βόλτα από την πλατεία Νόρμαν και... δεν θα ξεκολλάτε!