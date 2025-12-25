Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025.

(Σελήνη στους Ιχθείς – σε γέμιση)

Κριός

Η επαφή σας με τους ανθρώπους θα είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να λάβετε θετικές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική μέρα για επαφές, για εξόδους και για αναθέρμανση κάποιων φιλικών σχέσεων. Θα μπορέσετε να δείτε επίσης πιο καθαρά κάποια προβλήματα που σας απασχολούν, οπότε θα καταφέρετε να βρείτε ευκολότερα και τις λύσεις που ενδείκνυνται.

Ταύρος

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Δίδυμοι

Αν είστε σήμερα πιο συνεργάσιμοι με εκείνους που συχνά διαφωνείτε, θα έχετε αρκετές επιτυχίες μελλοντικά. Μέσα από την αγαστή συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα κάποια τρέχοντα προβλήματα και να προχωρήσετε μπροστά. Οι γρήγορες αποφάσεις μπορούν να σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγοραπωλησίες και υπογραφές. Η αισιοδοξία όμως δε θα σας λείπει!

Καρκίνος

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Λέων

Τα πλανητικά της μέρας μπορεί να σας ωθήσουν να κάνετε ένα διάλειμμα από την δουλειά και τις υποχρεώσεις σας και να αλλάξετε για λίγο περιβάλλον, ώστε να ανανεωθείτε ψυχικά. Περιορίστε τις επαφές μέσα στην μέρα, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, περάστε χρόνο με τον εαυτό σας και κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν. Αποφύγετε δύσκολες ή τεταμένες καταστάσεις για να καταφέρετε να χαλαρώσετε.

Παρθένος

Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την που περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

Ζυγός

Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα

Σκορπιός

Η μέρα γεννά καλλιτεχνικές ανησυχίες, φαντασία και ονειροπόληση! Τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα χαρακτηρίζονται για την καλαισθησία και την πρακτικότητα τους. Με την οξυμένη διαίσθηση που μας χαρίζει ο πλανητικό σκηνικό, μπορεί να οδηγηθείτε, ίσως και κατά λάθος, σε σωτήριες αποφάσεις. Πέρα από αυτό, η μέρα προσφέρεται για χαλάρωση, ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Τοξότης

Στην δουλειά σας ενδεχομένως να έχουν σήμερα περισσότερες απαιτήσεις οι εργοδότες σας ή να αντιμετωπίσετε αυξημένο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε τάχιστα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο, γεγονός που πιθανόν να επηρεάσει την προσωπική σας ζωή, αλλάζοντας τους ρυθμούς της καθημερινότητα σας. Θα έχετε στο μέλλον λιγότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά θα παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση από άποψη καριέρας και εισοδημάτων.

Αιγόκερως

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Υδροχόος

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Ιχθείς

Κατά την διάρκεια της μέρας θα είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην διαχείριση του χρόνου και κυρίως των χρημάτων σας. Αρκεί ωστόσο να μην υπερβάλετε και φτάσετε στο άλλο άκρο, στη τσιγκουνιά. Γιατί η τσιγκουνιά σε χρήμα και συναίσθημα θα δημιουργήσει σειρά προβλημάτων με τον σύντροφό σας αλλά και τους συνεργάτες σας. Καλό θα ήταν επίσης να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας, προκειμένου να ξεκουραστείτε και να απομακρυνθείτε έστω και για λίγο από τα τρέχοντα προβλήματα.