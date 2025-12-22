Κάτω Αχαΐα: Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι αφιερωμένο στα παιδιά

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πάρτι με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, τους Xanazoo, πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Αχαΐα, προσφέροντας μουσική, παιχνίδι και γιορτινή ατμόσφαιρα σε μικρούς και μεγάλους.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτυ με τους αγαπημένους φίλους των μικρών, τους Xanazoo πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου, στην Κάτω Αχαΐα.

Η μουσικοθεατρική παράσταση χάρισε στα παιδιά μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη μουσική, χρώμα και διασκέδαση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα γιορτής, με μικρούς, αλλά και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά, να τραγουδούν, να χορεύουν και να γελούν ασταμάτητα, απολαμβάνοντας το πλούσιο και διαδραστικό πρόγραμμα της παράστασης με τον μαλλιαρό Γορίλα, την όμορφη Καμήλα, την Τίγρη από τη Βεγγάλη, τον Αστακό, την Αλεπού, τον Σκαντζόχοιρο, τον Παπαγάλο το μεγάλο κατεργάρο, τον Ιπποπόταμο και όλη την υπόλοιπη παρέα.

Οι Xanazoo κατάφεραν να κερδίσουν τις καρδιές των παιδιών, μεταφέροντας μηνύματα φιλίας, συνεργασίας και χαράς μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική.

Παρόντες ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, οι αντιδήμαρχοι, Ηλίας Καμπέρος, Γιάννης Θανασούλιας, Κώστας Παπανικολάου, Βασίλης Καρβουνιάρης, Κώστας Κυριακόπουλος, Νίκος Καραμαλίκης και Ανδρέας Μπουχέλος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι, κ.ά. που μοιράστηκαν τη χαρά των παιδιών.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους συντελεστές της παράστασης και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα σε όλους.