ΔΕΥΑΠ: Με κέφι, χαρά και πολλά χαμόγελα η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ για τα παιδιά των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα εξής:

Με ζωντάνια, κέφι και χαρά, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, για όλα τα παιδιά των εργατοϋπαλλήλων της Υπηρεσίας.

Το “παρών” στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑΠ και στη γιορτή, εκτός από το ΔΣ του σωματείου, με επικεφαλής τον πρόεδρό του Κώστα Μπαϊλό, έδωσαν επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ και Δημοτικός Σύμβουλος, Διονύσης Κλάδης, ο αντιπρόεδρος, Νίκος Τσιμογιάννης, τα μέλη του ΔΣ Δημήτρης Καραΐσκος και Χαράλαμπος Στανίτσας, Δημοτικός Σύμβουλος, καθώς και ο γενικός Διευθυντής, Γιώργος Μαστραντωνάκης.

Η αίθουσα γέμισε με παιδικά χαμόγελα, με τη μουσική στο πνεύμα των ημερών να δίνει τον τόνο. Σε όλους τους παρευρισκόμενους το γέλιο σκόρπισε ο Καραγκιόζης σε μια ξεχωριστή παράσταση του θιάσου του Μπάμπη Μακρή.

Σε όλους τους μικρούς φίλους και συμμετέχοντες στη γιορτή, μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα, ενώ κληρώθηκαν και 6 ποδήλατα.

Επίσης, βραβεύτηκαν από το Σύλλογο και τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ, οι επιτυχόντες μαθητές της Γ’ Λυκείου σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2024-25.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους ευχές για καλές γιορτές και ευτυχισμένη τη νέα χρονιά, ευχήθηκαν εκ μέρους του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ ο πρόεδρος Διονύσης Κλάδης και το μέλος της Δοίκησης Χαράλαμπος Στανίτσας, καθώς και ο γενικός διευθυντής Γιώργος Μαστραντωνάκης.

Η όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις ευχές όλων για του χρόνου να πραγματοποιηθεί ξανά η γιορτή, με υγεία, δύναμη και ευτυχία.