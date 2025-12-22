Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των μελών της στα Χανιά

Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των μελών της πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Στο Ιστορικό Καφέ «Κήπος» σ ’ένα πανέμορφο και φιλόξενο χώρο, στην καρδιά της πόλης, πραγματοποιήθηκε φέτος, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η ετήσια γιορτή των παιδιών των δημοσιογράφων στα Χανιά.

Ήταν για μια ακόμη χρονιά, που η ΕΣΗΕΠΗΝ, συνεπής εδώ και πολλά πολλά χρόνια σκόρπισε χαμόγελα στα παιδιά των δημοσιογράφων – μελών και μη - της Ένωσης.

Όλα τα παιδιά πήραν τα δώρα τους από τον Αη Βασίλη που φέτος ήταν βιαστικός και δεν ήταν άλλος , από τον συνάδελφο Μάριο Παρασκάκη, ο οποίος έκλεψε για μια ακόμη χρονιά την παράσταση, μοιράζοντας δώρα, χαρά και…ευχές στα παιδιά. Και οι συνάδελφοι με τις οικογένειες τους βρήκαν την ευκαιρία να συνευρεθούν και να πουν από κοντά.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ ευχαριστεί θερμά το Ιστορικό Καφέ «Κήπος» για την υπέροχη φιλοξενία . Επίσης ευχαριστεί , θερμά την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων κ. Δώρα Κυριακάκη , για την προσφορά αναμνηστικών δώρων και το Italian Factory Outlet του Άκη Παινεσάκη, για τις δωροεπιταγές που προσέφερε στα μεγαλύτερα παιδιά. Και του χρόνου με υγεία!!!!