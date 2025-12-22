Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των μελών της στη Μυτιλήνη

Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των μελών της πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μυτιλήνη, η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΕΣΗΕΠΗΝ για τα παιδιά των μελών της. Η γιορτή έγινε σε κεντρική καφετέρια της πόλης, με πρωταγωνιστή τον Άγιο Βασίλη, που μοίρασε τα δώρα στους μικρούς του φίλους.

Για ακόμη μια χρονιά τα μέλη της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν και να χαλαρώσουν, ενώ τα παιδιά απασχολήθηκαν δημιουργικά απ’ τη συνάδελφο Νάσια Δαφιώτη, η οποία μεταξύ άλλων ζωγράφισε με ειδικά χρώματα και χαρούμενα χριστουγεννιάτικα θέματα στα παιδικά πρόσωπα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές μεταξύ των συναδέλφων για υγεία και ευτυχισμένη τη νέα χρονιά, το 2026, που έρχεται σύντομα.