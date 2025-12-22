Πάτρα: Πυρκαγιά κατέστρεψε σταθμευμένο μηχανάκι στην οδό Ελλησπόντου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, όταν λίγο μετά τις 6 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένο δίκυκλο στην οδό Ελλησπόντου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο το μηχανάκι παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες πριν καταστεί δυνατός ο πλήρης έλεγχος της φωτιάς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε παρακείμενα οχήματα ή κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο δεν βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.