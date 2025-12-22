Πάτρα: Πυρκαγιά κατέστρεψε σταθμευμένο μηχανάκι στην οδό Ελλησπόντου

Στις πρώτες πρωινές ώρες το περιστατικό – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, όταν λίγο μετά τις 6 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένο δίκυκλο στην οδό Ελλησπόντου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο το μηχανάκι παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες πριν καταστεί δυνατός ο πλήρης έλεγχος της φωτιάς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε παρακείμενα οχήματα ή κτίρια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο δεν βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr