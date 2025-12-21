Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Κίνδυνος για εργαζόμενους και μεταφορές λόγω της εγκατάλειψης της γέφυρας προς τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών»

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την κατάσταση της γέφυρας Πείρου–Παραπείρου και την ασφάλεια της πρόσβασης προς τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη διαχρονική εγκατάλειψη της γέφυρας Πείρου – Παραπείρου, η οποία αποτελεί τη βασική οδική πρόσβαση προς τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ), φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την οποία συνυπογράφουν εννέα (9) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η συγκεκριμένη γέφυρα εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες εργαζόμενους, επαγγελματίες και οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων. Παρά τον κομβικό της ρόλο για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. και συνολικά για την τοπική οικονομία της Αχαΐας, παραμένει χωρίς ουσιαστική συντήρηση, αναβάθμιση ή αντικατάσταση εδώ και 53 χρόνια.

Όπως έχει επισημανθεί και από τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΒΙΠΕ, η εικόνα εγκατάλειψης της γέφυρας έχει οδηγήσει σε περιορισμούς κυκλοφορίας και προκαλεί έντονες ανησυχίες για τη στατική της επάρκεια και την ασφάλεια όσων τη χρησιμοποιούν καθημερινά.

Με την ερώτηση ζητούνται σαφείς απαντήσεις για το πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος επίσημος τεχνικός έλεγχος της γέφυρας, ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση της στατικής της επάρκειας, καθώς και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ή αντικατάστασή της.

Η ΒΙ.ΠΕ Πατρών αποτελεί κρίσιμο πυλώνα παραγωγής και απασχόλησης για την περιοχή. Η ασφάλεια στις μετακινήσεις και στους χώρους εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Η πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, πριν η εγκατάλειψη μιας κρίσιμης υποδομής οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Επειδή το γεφύρι αποτελεί τη βασική οδική πρόσβαση προς τη ΒΙΠΕ Πατρών με εκατοντάδες εργαζόμενους και οχήματα να διέρχονται από το σημείο καθημερινά,

Επειδή η υποδομή αυτή δεν έχει συντηρηθεί ή αναβαθμιστεί επί 53 χρόνια και λόγω της παλαιότητας της έχει οδηγήσει σε περιορισμούς της κυκλοφορίας,

Επειδή η ασφάλεια στις μετακινήσεις και στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση του κράτους,

Επειδή η διαχρονική εγκατάλειψη δημόσιων υποδομών μετακυλίει το κόστος και τον κίνδυνο

στους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η στατική επάρκεια της γέφυρας Πείρου- Παραπείρου που οδηγεί στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος επίσημος τεχνικός έλεγχος;

2. Υπάρχει δεσμευμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ή αντικατάσταση της υποδομής στο πλαίσιο ενός συνολικού δημόσιου σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών;