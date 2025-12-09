ΟΛΠΑ- Έκτακτο μέτρο: Μέσα από το λιμάνι οι νταλίκες στη διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του, προχωρά σε έκτακτο μέτρο λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου που προκαλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει, "κατόπιν αξιολόγησης της οριακής πλέον κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο οδικό δίκτυο της πόλης της Πάτρας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ανακοινώνει ότι από Τετάρτη 10/10/2025 και ώρα 7:00 π.μ. και μέχρι νεωτέρας :

Τίθεται σε άμεση εφαρμογή έκτακτο επιχειρησιακό μέτρο, με το οποίο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου (νταλίκες) εντός της λιμενικής ζώνης, στη διπλής κατεύθυνσης διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου, με μοναδικό σκοπό τη δραστική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αποτροπή πλήρους κυκλοφοριακής κατάρρευσης.

Το μέτρο είναι προσωρινό, απολύτως αναγκαίο και έκτακτου χαρακτήρα, εφαρμόζεται άμεσα και θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση.

Η υλοποίησή του γίνεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της λειτουργικότητας του λιμένα".