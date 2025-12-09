Άγγελος Τσιγκρής: «Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής…»

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς (9 Δεκεμβρίου), ο Αχαιός πολιτικός (δικηγόρος και καθηγητής της Εγκληματολογίας) Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κοινωνία πρέπει να πληροφορηθεί για όλα όσα αφήνουν σκιές αμφιβολίας και αποδομούν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Πρέπει να ανταποκριθούμε στο γενικότερο αίτημα για θωράκιση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο βίο του τόπου, και να αναλάβει άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν:

1. Τη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών.

2. Τη διαφάνεια στις προεκλογικές, αλλά και στις εν γένει λειτουργικές δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίες -ορισμένες, έστω και μεμονωμένες φορές- δημιουργούν αμφιβολίες στην κοινωνία.

3. Τη διαφάνεια στα οικονομικά των βουλευτών και των μελών της Κυβέρνησης, με ουσιαστική κατοχύρωση του “πόθεν έσχες” και πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων.

Μάλιστα, θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ανατεθεί ο σχετικός έλεγχος στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ώστε η Βουλή να μην εμφανίζεται -από πλευράς ελέγχου- ως ελεγχόμενη και ελέγχουσα.

Αποτελεί, ωστόσο, κοινή παραδοχή ότι η υιοθέτηση ακόμη και του πιο σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι αποτελεσματική, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση εφαρμογής του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δοθεί καθημερινός αγώνας για την εδραίωση της διαφάνειας, ιδίως μέσα από τη θωράκιση των αντίστοιχων θεσμών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο αγώνας για την εμπέδωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο πρέπει να είναι διαρκής.

Πρέπει να αποδείξουμε άμεσα και στην πράξη ότι είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της Ελληνικής κοινωνίας για πάταξη της διαφθοράς και διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής…»