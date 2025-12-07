Πανεπιστήμιο Πατρών: Γιόρτασε την επέτειο των 61 χρόνων από την ίδρυσή του - Κεντρικός ομιλητής ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης

Με μία μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο της Πανεπιστημιούπολης, το Πανεπιστήμιο Πατρών εόρτασε την επέτειο των 61 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Μπούρα, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης.

Στην ομιλία του, με τίτλο «Η Κρυμμένη Δύναμη του Δημόσιου Πανεπιστημίου», ο Κυριάκος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι «η κρυμμένη δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη διδασκαλία και στην έρευνα, αλλά κυρίως στην ικανότητά του να αλλάζει ζωές, προσφέροντας πραγματικές ευκαιρίες σε όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονομική τους αφετηρία».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, το Πανεπιστήμιο κινητοποιεί ανεκμετάλλευτο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα και δημιουργεί πιο δίκαιες συνθήκες προόδου», προσθέτοντας ότι «δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι προηγμένες χώρες, όλες οι κοινωνίες με υψηλό δείκτη ευτυχίας των πολιτών τους, όλες, ανεξαίρετα, έχουν ισχυρά δημόσια Πανεπιστήμια».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «αυτή η δύναμη παραμένει ‘αόρατη' στον δημόσιο διάλογο, γιατί δεν αποτυπώνεται μόνο σε δείκτες, αλλά στις ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων που άλλαξαν πορεία χάρη στη δημόσια εκπαίδευση» και συνέχισε:

«Το Πανεπιστήμιο αποτελεί τον πιο ισχυρό μηχανισμό δημοκρατικοποίησης της γνώσης και αναβάθμισης της κοινωνίας και αυτή είναι η πραγματική, συχνά παραγνωρισμένη, δύναμή του».

Μιλώντας για την ψηφιακή μετάβαση, ο πρύτανης του ΑΠΘ είπε ότι «η ψηφιακή εποχή δεν απειλεί το Πανεπιστήμιο, αλλά το μεταμορφώνει», ενώ αναφερόμενος στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη συντήρηση των υποδομών τόνισε:

«Αυτό που ζητάμε από την Κυβέρνηση δεν είναι να δώσει, αλλά να αφαιρέσει. Να αφαιρέσει τα εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο σήμερα βρίσκεται συχνά εγκλωβισμένο ανάμεσα στην έλλειψη πόρων, στη γραφειοκρατία και στην υπερρύθμιση. Η οικονομική του στήριξη πρέπει να είναι επαρκής, σταθερή και προβλέψιμη, ακόμη πιο σημαντική όμως είναι η αυτονομία του, η ευελιξία στη διαχείριση ερευνητικών κονδυλίων, στη διάδραση με την αγορά, στην ταχύτερη αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος της κοινωνικής κινητικότητας, της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης».

Όσον αφορά τη σχέση με τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Αναστασιάδης σημείωσε ότι «η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι τα ιδιωτικά ιδρύματα συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη μόνο όπου τα δημόσια Πανεπιστήμια είναι επαρκώς χρηματοδοτημένα, ισχυρά και σεβαστά ως κεντρικοί πυλώνες του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης».

Σχετικά με την επιτυχή, όπως την χαρακτήρισε, αναδιαμόρφωση των Πανεπιστημίων είπε ότι «τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων επιστημόνων, η ψηφιακή μαθησιακή κουλτούρα και υποδομές, οι συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και με τοπικούς και εθνικούς φορείς, η Δημοκρατία και η ισότητα ευκαιριών».

Ακόμη, ο πρύτανης του ΑΠΘ χαρακτήρισε τους φοιτητές ως «την κρυφή δύναμη του Πανεπιστημίου», και συμπλήρωσε: «Χωρίς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας είμαστε απλώς κτίρια και κανονισμοί.

Όσο το δημόσιο Πανεπιστήμιο καταφέρνει να εμπνέει και να εφοδιάζει με χρήσιμα εργαλεία αυτές τις γενιές, τόσο πιο ζωντανό θα είναι το παρόν του, τόσο πιο ασφαλές θα γίνεται το μέλλον του. Κάθε φορά που το παιδί μιας ασθενέστερης οικονομικά ή λιγότερο μορφωμένης οικογένειας, περνά το κατώφλι μας, σπουδάζει κοντά μας και αποφοιτά υπερήφανο για την εξέλιξη του, η ελληνική κοινωνία κάνει ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό το βήμα πιο μπροστά είναι ο ρόλος του δημόσιου Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η κρυφή, η μεγάλη δύναμη του δημόσιου Πανεπιστημίου».

Η επετειακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη.