Στον Υπουργό Χρήστο Δήμα αντιπροσωπεία αγροτών με ψήφισμα

Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα, είχε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος μαζί με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και συνεχίζει:

"Η αντιπροσωπεία των αγροτών αποτελούμενη από τους, Γιώργο Βεσκούκη, Γιώργο Παπαχριστόπουλο, Βασίλη Γκοτσόπουλο και Κώστα Γκοτσόπουλο επέδωσε στον κ. Δήμα ψήφισμα με τα αιτήματα των παραγωγών, τα οποία δεν αφορούν μόνο τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων και την οικονομική «αιμορραγία» του κλάδου μετά και το πλήγμα από την ευλογιά, αλλά και την έλλειψη σημαντικών υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αλεξόπουλος μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή έθεσαν μεταξύ άλλων το θέμα της επέκτασης του Φράγματος Πηνειού για την άρδευση του κάμπου, για το οποίο ο κ. Δήμας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όρισε σύσκεψη των τοπικών φορέων με τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων, Χαράλαμπο Μυγδάλη τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Στη συνάντηση θα παρευρεθούν ο κ. Αλεξόπουλος και αντιπροσωπεία του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας.

«Εδώ και χρόνια συντάσσονται μελέτες και γίνονται σχέδια για την επέκταση του Φράγματος. Αντίστοιχα, διαχρονικές είναι και οι εξαγγελίες για την υλοποίηση του έργου, με πιο πρόσφατη αυτήν του ίδιου του Πρωθυπουργού. Κι όμως μέχρι σήμερα τίποτε δεν έχει γίνει. Ο κάμπος διψάει, ο υδροφόρος ορίζοντας εξαντλείται και μεγάλες ποσότητες νερού από το φράγμα χάνονται στη θάλασσα και δεν αξιοποιούνται. Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας και αφορά την επιβίωση και την εξέλιξη του πρωτογενούς μας τομέα», ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος.

Παράλληλα, θετικός ήταν ο Υπουργός και στο αίτημα του Δημάρχου για ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης της δημοτικής οδοποιίας, η οποία έχει καταστραφεί από τη διέλευση μεγάλων φορτηγών και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου.

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών, στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ., εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη συμπαράστασή του στον αγώνα τους. Όπως επεσήμανε, ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών, αλλά και της ζωονόσου της ευλογιάς που έχει πλήξει ανεπανόρθωτα τη Δυτική Αχαΐα".