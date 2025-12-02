Πάτρα: Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου

σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, σε αστυνομικό έλεγχο που ενήργησαν οι αστυνομικοί στον κατηγορούμενο βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν:

• -226,8- γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης σε βραχώδη μορφή,

• -27,71- γραμμάρια κάνναβης,

• -17,4- γραμμάρια καφέ σκόνης,

• -153- χαρτάκια διαφόρων χρωμάτων εμποτισμένα με ουσίες ,

• -30- ναρκωτικά χάπια LSD,

• -1- γυάλινη πίπα με ίχνη άγνωστης ουσίας και

• -1- κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.