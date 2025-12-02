Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Παλούμπη

Τα συλλυπητήριά του εκφράζει ο Δήμαρχος στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νίκο και Ηλία Παλούμπη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, "εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νίκο και Ηλία Παλούμπη και στις οικογένειές τους, για την απώλεια της μητέρας τους, Χριστίνας Παλούμπη".

