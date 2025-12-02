Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Παλούμπη

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Παλούμπη

Τα συλλυπητήριά του εκφράζει ο Δήμαρχος στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νίκο και Ηλία Παλούμπη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, "εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νίκο και Ηλία Παλούμπη και στις οικογένειές τους,  για την απώλεια της μητέρας τους, Χριστίνας Παλούμπη".

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ασυνήθιστα νωρίς η κίνηση στα χριστουγεννιάτικα στολίδια- Οι τιμές- Τι προτιμούν οι Πατρινοί

Στα μπλόκα και σήμερα οι αγρότες- Πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό

Πάτρα: «Κλειστόν» αύριο για τις Λαϊκές Αγορές- «Μας οδηγούν σε οικονομική ασφυξία»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θάνατος Δήμαρχος Πατρέων

Ειδήσεις