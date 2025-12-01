Ετήσιο Μνημόσυνο των αδικοχαμένων Καλαβρυτινών θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας

Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει την τέλεση του Ετησίου Μνημοσύνου προς τιμήν των Αδικοχαμένων Καλαβρυτινών, θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας της 13ης Δεκεμβρίου 1943.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών (παρεκκλήσι της ιστορικής ιεράς Μονής της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων).



