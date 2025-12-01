Ετήσιο Μνημόσυνο των αδικοχαμένων Καλαβρυτινών θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ.
Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει την τέλεση του Ετησίου Μνημοσύνου προς τιμήν των Αδικοχαμένων Καλαβρυτινών, θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας της 13ης Δεκεμβρίου 1943.
Η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών (παρεκκλήσι της ιστορικής ιεράς Μονής της Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων).
Ουκρανία: Ο Τραμπ αισιόδοξος για ειρήνη ενώ ο Πούτιν πανηγυρίζει κατακτήσεις πόλεων
Οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στη Νίκαια εντείνουν τις κινητοποιήσεις
Ο Πέτρος Παππάς τα αλλάζει για τον έπαινο στην εργατικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη μετά από υπόδειξη του ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr