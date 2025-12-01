Ο Πέτρος Παππάς τα αλλάζει για τον έπαινο στην εργατικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη μετά από υπόδειξη του ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, ανασκευάζει τον έπαινο που είχε απευθύνει νωρίτερα προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για το έργο του ως υπουργός Υγείας στο ΕΣΥ.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025), ο βουλευτής Ημαθίας επιχειρεί να ανακαλέσει τη δήλωσή του, με την οποία είχε αναγνωρίσει ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνέβαλε «τα μέγιστα» στο ΕΣΥ.

Αρχικά, ο κ. Παππάς χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη ως τον «πιο εργατικό υπουργό», στο πλαίσιο της συζήτησης που διοργάνωσε το Debate House για την κατάσταση στο ΕΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε από τον βουλευτή της να εκδώσει ανακοίνωση-αναδίπλωση.

Η πρώτη ανάρτηση του Πέτρου Παππά:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: Του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως ”έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».