Νέα Δημοκρατία: Σχέδια για προσυνέδριο στην Πάτρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει εκλογικού συνεδρίου

Με αφετηρία τις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου, όπου μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν ενεργά στις ηλεκτρονικές και φυσικές κάλπες για την ανάδειξη των τοπικών οργάνων και των 1.000 συνέδρων, η κεντροδεξιά παράταξη φαίνεται να αρχίζει να κινητοποιεί τον κομματικό μηχανισμό για την προεκλογική περίοδο.

Πρώτος σταθμός θα είναι η Πάτρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το πρώτο προσυνέδριο στο πλαίσιο της πορείας προς το εκλογικό συνέδριο της Άνοιξης. Το συνέδριο, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και θα έχει ως κύριο στόχο την εκλογή των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Ο προσυνεδριακός διάλογος θα συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις της χώρας, με το ακριβές πρόγραμμα να αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στα «γαλάζια» προσυνέδρια σχεδιάζεται η συμμετοχή του πρωθυπουργού, με το κόμμα να στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της σύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής.