Η συγγραφέας Μαρίνα Γιώτη στο 2ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Παραλίας Πατρών

Την Τετάρτη 26/11 το 2ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Παραλίας Πατρών, είχε την εξαιρετική χαρά να φιλοξενήσει τη γνωστή συγγραφέα–εικονογράφο Μαρίνα Γιώτη, δημιουργό του παιδικού βιβλίου «Γέτι, η δύναμη του ακόμη».

Οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια υπέροχη παρουσίαση του βιβλίου, να γνωρίσουν από κοντά τη δημιουργό και να έρθουν σε επαφή με τις αξίες της επιμονής, της αυτοπεποίθησης και της δύναμης του “ακόμη”, που αποτελούν τον πυρήνα του έργου της.

Η δράση αυτή, αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά και προάγει την αγάπη για το παιδικό βιβλίο και τη δημιουργική σκέψη.