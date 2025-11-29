Το παιδί: Η Άρτεμις ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της «Ρένας»

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 1η έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00.

Ο Γερμανός και η Βάνα κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τη σχέση τους. Η Άρτεμις, η Σίσσυ, ο Θέμης και ο Πέτρος κάνουν ένα group therapy προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματά τους.

Ο Γερμανός γνωρίζει τη «Ρένα» και υποπτεύεται πως δεν είναι αυτή που λέει, ενώ και η Βάνα είναι καχύποπτη απέναντί της λόγω της εμμονής της με τον Δημήτρη. Τέλος, η Άρτεμις διαπιστώνει τον κίνδυνο που διατρέχουν αφού ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της «Ρένας» και τον λόγο που βρίσκεται στο Νεοχώρι.

Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 43o: Η Σίσσυ κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στον Θέμη μπροστά στην Άρτεμη και στον Πέτρο, με αποτέλεσμα να μαλώσουν όλοι μεταξύ τους. Η Σοφία τσακώνεται με τον Γιάννη όταν εκείνος προσβάλλει τον Δημήτρη. Εν όψει της επιστροφής του Γερμανού στο τροχόσπιτο, αυτός και η Βάνα κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τη σχέση τους. Τα «παράνομα» ζευγάρια του Νεοχωρίου αγχώνονται για το πώς θα κρατήσουν τα μυστικά τους. Ο Πάκης είναι αποφασισμένος να ψάξει για στοιχεία DNA στο πηγάδι. Παράλληλα, οι χωριανοί αποφασίζουν να κρύψουν προσωρινά το πτώμα του Υάκινθου στα μνήματα, ενώ η Μαίρη και η Μίνα αναλαμβάνουν να καθυστερήσουν μια επικείμενη κηδεία με απροσδόκητο τρόπο.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 44ο: Ο αμνήμονας βλέπει τους χωριανούς να μετακινούν το πτώμα του Υάκινθου και η Μαίρη με τη Μίνα αναλαμβάνουν να θολώσουν τα νερά. Παράλληλα, η Άρτεμις, η Σίσσυ, ο Θέμης και ο Πέτρος κάνουν ένα group therapy προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματά τους. Ο Γερμανός γνωρίζει τη «Ρένα» και υποπτεύεται πως δεν είναι αυτή που λέει, ενώ και η Βάνα είναι καχύποπτη απέναντί της λόγω της εμμονής της με τον Δημήτρη. Η Άρτεμις αποφασίζει να παρακολουθήσει την Ιρίνα, όμως κάποιος τη χτυπάει και την αφήνει αναίσθητη. Ο Πάκης παίρνει στα χέρια του ένα βίντεο που αποδεικνύει πως μέσα στο πηγάδι υπήρχε κάτι ύποπτο και στριμώχνει τους χωριανούς.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 45o: Η Άρτεμις διαπιστώνει τον κίνδυνο που διατρέχουν αφού ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της «Ρένας» και τον λόγο που βρίσκεται στο Νεοχώρι. Την ίδια στιγμή, η Σίσσυ αγχώνεται, επειδή, για πρώτη φορά στη ζωή της, έβαλε ένα κιλό και αποφασίζει να κάνει γυμναστική με τη βοήθεια του Θέμη. Η σχέση της Βάνας και του Γερμανού βρίσκεται σε κρίση, όμως μια απρόσμενη επίσκεψη που δέχεται ο Γερμανός τον φέρνει αντιμέτωπο με νέα προβλήματα. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Παράλληλα, οι χωριανοί προσπαθούν να αποτρέψουν τον Πάκη από το να ερευνήσει περαιτέρω το πηγάδι, όμως, μια φωτιά χαλάει τα σχέδια όλων.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 46ο: Ο Πάκης αναγκάζεται να αποχωρίσει λόγω έλλειψης στοιχείων και οι χωριανοί ανακουφίζονται, όμως ο Παρασκευάς ανησυχεί, καθώς κάποιος φαίνεται να ξέρει τα μυστικά του χωριού. Ένας παλιός συγκρατούμενος του Γερμανού τον εκβιάζει απειλώντας να τον καταδώσει. Η Άρτεμις είναι σε αδιέξοδο σε σχέση με την Ιρίνα και απευθύνεται στον Πέτρο. Ο Δημήτρης βρίσκεται στα ουράνια μετά τη νύχτα που πέρασε με την Ανθούλα, η οποία, όμως, έχει να αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις της Στράτου. Η Σίσσυ συνταράσσεται από το νέο πως η μητέρα της ξαναπαντρεύεται και με τη βοήθεια της Βάνας, αλλά και όλου του χωριού, αποφασίζει να κάνει μια πολύ σημαντική ερώτηση στον Θέμη.