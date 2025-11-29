Το παιδί: Η Άρτεμις ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της «Ρένας»

Ο αμνήμονας βλέπει τους χωριανούς να μετακινούν το πτώμα του Υάκινθου
Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της μαύρης κοινωνικής κωμωδίας «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 1η έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:00.
Ο Γερμανός και η Βάνα κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τη σχέση τους. Η Άρτεμις, η Σίσσυ, ο Θέμης και ο Πέτρος κάνουν ένα group therapy προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματά τους.
Ο Γερμανός γνωρίζει τη «Ρένα» και υποπτεύεται πως δεν είναι αυτή που λέει, ενώ και η Βάνα είναι καχύποπτη απέναντί της λόγω της εμμονής της με τον Δημήτρη. Τέλος, η Άρτεμις διαπιστώνει τον κίνδυνο που διατρέχουν αφού ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της «Ρένας» και τον λόγο που βρίσκεται στο Νεοχώρι.
Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00
Eπεισόδιο 43o: Η Σίσσυ κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στον Θέμη μπροστά στην Άρτεμη και στον Πέτρο, με αποτέλεσμα να μαλώσουν όλοι μεταξύ τους. Η Σοφία τσακώνεται με τον Γιάννη όταν εκείνος προσβάλλει τον Δημήτρη. Εν όψει της επιστροφής του Γερμανού στο τροχόσπιτο, αυτός και η Βάνα κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τη σχέση τους. Τα «παράνομα» ζευγάρια του Νεοχωρίου αγχώνονται για το πώς θα κρατήσουν τα μυστικά τους. Ο Πάκης είναι αποφασισμένος να ψάξει για στοιχεία DNA στο πηγάδι. Παράλληλα, οι χωριανοί αποφασίζουν να κρύψουν προσωρινά το πτώμα του Υάκινθου στα μνήματα, ενώ η Μαίρη και η Μίνα αναλαμβάνουν να καθυστερήσουν μια επικείμενη κηδεία με απροσδόκητο τρόπο.
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00
Eπεισόδιο 44ο: Ο αμνήμονας βλέπει τους χωριανούς να μετακινούν το πτώμα του Υάκινθου και η Μαίρη με τη Μίνα αναλαμβάνουν να θολώσουν τα νερά. Παράλληλα, η Άρτεμις, η Σίσσυ, ο Θέμης και ο Πέτρος κάνουν ένα group therapy προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματά τους. Ο Γερμανός γνωρίζει τη «Ρένα» και υποπτεύεται πως δεν είναι αυτή που λέει, ενώ και η Βάνα είναι καχύποπτη απέναντί της λόγω της εμμονής της με τον Δημήτρη. Η Άρτεμις αποφασίζει να παρακολουθήσει την Ιρίνα, όμως κάποιος τη χτυπάει και την αφήνει αναίσθητη. Ο Πάκης παίρνει στα χέρια του ένα βίντεο που αποδεικνύει πως μέσα στο πηγάδι υπήρχε κάτι ύποπτο και στριμώχνει τους χωριανούς.
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00
Eπεισόδιο 45o: Η Άρτεμις διαπιστώνει τον κίνδυνο που διατρέχουν αφού ανακαλύπτει την πραγματική ταυτότητα της «Ρένας» και τον λόγο που βρίσκεται στο Νεοχώρι. Την ίδια στιγμή, η Σίσσυ αγχώνεται, επειδή, για πρώτη φορά στη ζωή της, έβαλε ένα κιλό και αποφασίζει να κάνει γυμναστική με τη βοήθεια του Θέμη. Η σχέση της Βάνας και του Γερμανού βρίσκεται σε κρίση, όμως μια απρόσμενη επίσκεψη που δέχεται ο Γερμανός τον φέρνει αντιμέτωπο με νέα προβλήματα. Ο Δημήτρης και η Ανθούλα έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Παράλληλα, οι χωριανοί προσπαθούν να αποτρέψουν τον Πάκη από το να ερευνήσει περαιτέρω το πηγάδι, όμως, μια φωτιά χαλάει τα σχέδια όλων.
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 23:00
Eπεισόδιο 46ο: Ο Πάκης αναγκάζεται να αποχωρίσει λόγω έλλειψης στοιχείων και οι χωριανοί ανακουφίζονται, όμως ο Παρασκευάς ανησυχεί, καθώς κάποιος φαίνεται να ξέρει τα μυστικά του χωριού. Ένας παλιός συγκρατούμενος του Γερμανού τον εκβιάζει απειλώντας να τον καταδώσει. Η Άρτεμις είναι σε αδιέξοδο σε σχέση με την Ιρίνα και απευθύνεται στον Πέτρο. Ο Δημήτρης βρίσκεται στα ουράνια μετά τη νύχτα που πέρασε με την Ανθούλα, η οποία, όμως, έχει να αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις της Στράτου. Η Σίσσυ συνταράσσεται από το νέο πως η μητέρα της ξαναπαντρεύεται και με τη βοήθεια της Βάνας, αλλά και όλου του χωριού, αποφασίζει να κάνει μια πολύ σημαντική ερώτηση στον Θέμη.
