Εθελοντική αιμοδοσία στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αναφέρει: "Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 27 και 28/11/2025, στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος της Ένωσης μας και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" για τη συνεργασία καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού Υπ.Προ.Πο. Νοτιοδυτικής και Στερεάς Ελλάδας".