Εθελοντική αιμοδοσία στο Αστυνομικό Μέγαρο της Πάτρας

Η πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας ενισχύει τη νεοσύστατη Τράπεζα Αίματος
Πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025, στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, εθελοντική αιμοδοσία με τη συμμετοχή αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς και πολιτών, στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος και προώθησης της κοινωνικής προσφοράς.
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, αναφέρει: "Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 27 και 28/11/2025, στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος της Ένωσης μας και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.
Η αιμοδοσία διεξήχθη με τη συμμετοχή αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, στο κάλεσμα για ενίσχυση του πολύτιμου αγαθού της ζωής.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" για τη συνεργασία καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Σύλλογο Πολιτικού Προσωπικού Υπ.Προ.Πο. Νοτιοδυτικής και Στερεάς Ελλάδας".
Σαλαμίνα: Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης -Οι «περίεργες» αναζητήσεις της νύφης της πριν τον φόνο
Θρίλερ με τον θάνατο 29χρονου λιμενικού: «Τον σκότωσαν και το έκαναν να φανεί ως αυτοκτονία»
Δυτ. Ελλάδα: Παρατηρητήριο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή- Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και η διαχείριση της παράκτιας ζώνης, λόγω της διάβρωσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr