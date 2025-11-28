Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Στις 11 Δεκεμβρίου ο Κυρανάκης στην Πάτρα- Ορίστηκε νέα σύσκεψη για το τρένο

Στις 11 Δεκεμβρίου ο Κυρανάκης στην Πάτρ...
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
[email protected]

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τα συγκοινωνιακά έργα της Αχαΐας, ο υφυπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, θα επισκεφθεί την Πάτρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, όπου θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα της Γεωργικής Σχολής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν, η έλευση του σύγχρονου σιδηροδρόμου στην πόλη, αλλά και το μέλλον του Οδοντωτού, δύο ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία.

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της Πάτρας, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Η παρουσία τους κρίνεται κομβική, καθώς στο τραπέζι αναμένεται να μπουν τα εκκρεμή ζητήματα του έργου, ενώ θα παρουσιαστούν και οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χάραξη και τη μορφή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Υπενθυμίζεται πως η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 του μήνα, όμως αναβλήθηκε λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στον ΗΣΑΠ Πειραιά, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος

Ειδήσεις Τώρα

Δίωξη για κακούργημα στη μητέρα της 14χρονης στο Μενίδι

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η 26χρονη Δήμητρα - Κι άλλη απώλεια για την οικογένεια Λιόπετα

ΠΟΥ: Ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κωνσταντίνος Κυρανάκης Τρένο Υπογειοποίηση Τρένου Οδοντωτός ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης Κώστας Πελετίδης

Ειδήσεις