Στις 11 Δεκεμβρίου ο Κυρανάκης στην Πάτρα- Ορίστηκε νέα σύσκεψη για το τρένο

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τα συγκοινωνιακά έργα της Αχαΐας, ο υφυπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, θα επισκεφθεί την Πάτρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, όπου θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα της Γεωργικής Σχολής.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν, η έλευση του σύγχρονου σιδηροδρόμου στην πόλη, αλλά και το μέλλον του Οδοντωτού, δύο ζητήματα που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία.

Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της Πάτρας, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Η παρουσία τους κρίνεται κομβική, καθώς στο τραπέζι αναμένεται να μπουν τα εκκρεμή ζητήματα του έργου, ενώ θα παρουσιαστούν και οι εναλλακτικές προτάσεις για τη χάραξη και τη μορφή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Υπενθυμίζεται πως η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 του μήνα, όμως αναβλήθηκε λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος στον ΗΣΑΠ Πειραιά, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος