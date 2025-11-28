Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 29/11 και την Δευτέρα 1/12/2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ. ΛΙΟΠΕΤΑ 

ΕΤΩΝ 26 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΠΕΤΑΣ ΚΑΙ ΛΥΔΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον Αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο. 

ΑΝΔΡΕΑ Κων. ΛΟΤΣΑΡΗ 

=ΕΤΩΝ 76 = 

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και Ώρα 12:00 μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάππα Αχαΐας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Πηνελόπη 

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: 

Κωνσταντίνος & Ratz Λοτσάρη, Αντιόπη Λοτσάρη 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ Πηνελόπη 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: 

Διονύσιος & Φωτεινή Κωνσταντάρα, Χριστίνα Κωνσταντάρα, Ελένη (χήρα) Διον. Λοτσάρη, Χρυσούλα (χήρα) Ζαφ. Λοτσάρη, Νικόλαος Αναματιάδης 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ  ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ 

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ 

ΤΗΛ.: 26230 73 685 / ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6972 59 30 80

www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

---------------- 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ} 

~•ΕΤΩΝ 94•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 & 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :  ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,  ΑΘΗΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ    

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ,  ΤΗΛ.: 2610.430.141.

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ).

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΟ ΚΟΝΤΗ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΝΤΗ,

ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΝΤΗ,

ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ   

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

(ΕΤΩΝ 72)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30 π.μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Tον αγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε το Σάββατο 29-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χαρίκλεια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Κων/νος & Βαλεντίνη, Ευθυμία & Δημήτριος, Γεώργιος & Νικολίτσα, Φώτης & Σταματία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Σωτήρης & Αγγελική, Ζωή χήρα Δημ. Κυριαζοπούλου, Διαμάντω χήρα Γεωργ. Καγιάφα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΓΓ. ΜΗΛΑ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΑ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,

ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΤΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΟΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

(ΕΤΩΝ 85)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΖΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ    

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΥΛ. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΗ ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΙ ΩΡΑ 12 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΟΛΓΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΥΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,  ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ               

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

---------------

