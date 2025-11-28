Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 29/11 και την Δευτέρα 1/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ. ΛΙΟΠΕΤΑ
ΕΤΩΝ 26
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΟΠΕΤΑΣ ΚΑΙ ΛΥΔΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ».
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον Αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο.
ΑΝΔΡΕΑ Κων. ΛΟΤΣΑΡΗ
=ΕΤΩΝ 76 =
Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και Ώρα 12:00 μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάππα Αχαΐας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: Πηνελόπη
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ:
Κωνσταντίνος & Ratz Λοτσάρη, Αντιόπη Λοτσάρη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ Πηνελόπη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
Διονύσιος & Φωτεινή Κωνσταντάρα, Χριστίνα Κωνσταντάρα, Ελένη (χήρα) Διον. Λοτσάρη, Χρυσούλα (χήρα) Ζαφ. Λοτσάρη, Νικόλαος Αναματιάδης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ.: 26230 73 685 / ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6972 59 30 80
www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ}
~•ΕΤΩΝ 94•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 & 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141.
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ).
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΚΟΝΤΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΝΤΗ,
ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΝΤΗ,
ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΤ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
(ΕΤΩΝ 72)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11/2025 & ΩΡΑ 12:00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11:30 π.μ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Tον αγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε το Σάββατο 29-11-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χαρίκλεια
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Κων/νος & Βαλεντίνη, Ευθυμία & Δημήτριος, Γεώργιος & Νικολίτσα, Φώτης & Σταματία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :
Σωτήρης & Αγγελική, Ζωή χήρα Δημ. Κυριαζοπούλου, Διαμάντω χήρα Γεωργ. Καγιάφα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΓΓ. ΜΗΛΑ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΗΛΑ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ,
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΛΑΣ,
ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΡΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΤΑΣΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΓΚΟΤΣΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΟΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
(ΕΤΩΝ 85)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΖΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΥΛ. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΙΧΘΥΟΠΩΛΗ ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025 ΚΙ ΩΡΑ 12 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΟΛΓΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΥΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
---------------
