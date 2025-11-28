Πέλλα: Αισιόδοξα τα νέα για το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια και νοσηλεύεται στην Ιταλία

Αισιόδοξα νέα για την υγεία του ζευγαριού από την Πέλλα που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια και έδινε μάχη για τη ζωή του σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Ιταλίας όπου είχαν διακομιστεί εσπευσμένα.

Ο 65χρονος άνδρας από την Πέλλα και η 55χρονη σύζυγός του είχαν καταναλώσει μανιτάρια που μάζεψε ο ίδιος από το βουνό την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου.

Το ζευγάρι αισθάνθηκε αδιαθεσία και συμπτώματα δηλητηρίασης τα ξημερώματα της επόμενης μέρας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Εκεί νοσηλεύτηκαν για δύο μέρες, όμως η κατάσταση της υγείας τους παρουσίασε επιδείνωση και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως οι ασθενείς εμφάνισαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια και ενεργοποιήθηκε άμεσα ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για την αναζήτηση συμβατού μοσχεύματος.

Άμεσα στήθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για την αεροδιακομιδή του ζευγαριού σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας και, πιο συγκεκριμένα στη Ρώμη και στην Πίζα.

Τα νέα που έρχονται από την Ιταλία για την κατάσταση της υγείας του ζευγαριού είναι ιδιαιτέρως θετικά, καθώς φαίνεται πως η κατάστασή τους παρουσίασε μεγάλη βελτίωση και κρίθηκε πως δεν απαιτείται να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση, όπως τονίζει και η ίδια η 55χρονη μιλώντας στο newsit.gr: «Ευτυχώς έγιναν όλα όπως έπρεπε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλους όσους βοήθησαν. Τα πάντα έγιναν τέλεια και είμαστε καλά. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και θα δούμε τι θα μας πουν οι γιατροί το επόμενο διάστημα. Δεν βρήκαμε μόσχευμα, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να προχωρήσουμε σε μεταμόσχευση, ούτε εγώ, ούτε ο σύζυγος μου. Τα μανιτάρια τα μάζεψε ο σύζυγος μου από το βουνό εκείνη τη μέρα, τα φάγαμε το βράδυ και αργά έγινε αυτό που έγινε. Δεν είχε γίνει αμέσως. Περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία αλλά ευτυχώς είμαστε καλά».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης τονίζει:

«Φαίνεται πως οι δύο άνθρωποι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση, κάτι που αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο. Στην περίπτωση ηπατικής ανεπάρκειας από δηλητηρίαση μανιταριών, η μεταμόσχευση είτε πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες ημέρες, είτε ο ασθενής δεν αντέχει λόγω της βαρύτητας της νόσου, είτε μπορεί σιγά σιγά να ξεπεράσουν την χειρότερη κατάσταση και να βελτιώνονται και αυτό μάλλον ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις».