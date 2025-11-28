Ιπποκράτης Παπαδάτος: «Με ευθύνη και σεβασμό - Ένα μεγάλο ευχαριστώ»

Από τον κύριο Ιπποκράτη Παπαδάτο, μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή:

"Φίλες και φίλοι,

Με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή σεβασμό, νιώθω την ανάγκη να απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ, σε όλες και όλους εσάς που με

στηρίξατε στις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας και με αναδείξατε μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ .

Η εμπιστοσύνη σας δεν αποτελεί για μένα μια απλή ψήφο ή μια τυπική στήριξη. Είναι τιμή, ευθύνη και δέσμευση. Είναι η δύναμη που μου δίνει το θάρρος να συνεχίσω, να αγωνιστώ, να διεκδικήσω και να υπηρετήσω τις αξίες που μας ενώνουν, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την ενότητα και την πίστη πως η παράταξή μας μπορεί και αξίζει περισσότερα.

Θέλω να γνωρίζετε πως για μένα η επόμενη μέρα δεν είναι θριαμβευτική, είναι απαιτητική. Γιατί η εμπιστοσύνη που μου δείξατε δεν είναι τρόπαιο. Είναι υποχρέωση, υπόσχεση και καθήκον δεσμεύομαι πως θα την τιμήσω με συνέπεια, καθαρό λόγο και δουλειά.

Σας ευχαριστώ γιατί σταθήκατε δίπλα μου σε μια πορεία δύσκολη, αλλά όμορφη. Σε μια πορεία που δεν ανήκει σε κανέναν ατομικά, αλλά σε όλους μας συλλογικά.

Υπόσχομαι ότι θα είμαι η δική σας φωνή και η δύναμή σας ΔΗΜ.ΤΟ.

Οι αγωνίες και οι προσδοκίες σας θα είναι ο οδηγός μου.

Μαζί συνεχίζουμε.

Με ευθύνη, με ήθος και με πίστη στη δύναμη των ανθρώπων που θέλουν το καλό και το διεκδικούν.

Με εκτίμηση,

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΔΗΜ.Τ.Ο. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ"