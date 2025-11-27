Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας: Θετική η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών με ανακοίνωσή του εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου.

Αναλυτικά αναφέρει:

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρώνχαιρετίζει την πρόσφατη ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, σχετικά με την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία που αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών της πόλης μας και ενισχύει ουσιαστικά την πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές και καθημερινές δραστηριότητές τους.

Η επιτυχής και άμεση εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει σαφή διαδικαστικά βήματα, συντονισμό και ενεργή συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων. Από την πλευρά μας, δηλώνουμε απολύτως έτοιμοι να συμβάλλουμε, με τεχνικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις, ώστε το σύστημα επιδότησης να τεθεί σε εφαρμογή με τρόπο ρεαλιστικό, δίκαιο και αποτελεσματικό.

Σταθερή θέση του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών αποτελεί η στήριξη των νέων ανθρώπων που σπουδάζουν και ζουν στην Πάτρα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας και της διευκόλυνσης των μετακινήσεών τους, με ασφάλεια, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών θα συμμετάσχει ενεργά σε κάθε διάλογο και διαδικασία που απαιτείται, ώστε η πρωτοβουλία αυτή να υλοποιηθεί προς όφελος της φοιτητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας συνολικά.