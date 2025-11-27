Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Μελισσάνθη δεν θα γίνει μητέρα του παιδιού της Χλόης

Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα
Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της σειράς Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που θα προβληθεί σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:30 στον Alpha.
Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους ενώ η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Επεισόδιο 20: Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει. Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους. Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας.
Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα. Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας. Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Πίσω από κάθε μέτριο άντρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα» - Το σχόλιο για την Κέιτ Μίντλετον
MadWalk: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με παραδοσιακό look τραγούδησε την «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου
Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr