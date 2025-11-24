Αίγιο - Θεματική συζήτηση: «Η νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί θεματική συζήτηση με τίτλο: «Η Νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού κλάδου σχετικά με τα ζητήματα εφαρμογής του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εκδήλωση-συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.