Αίγιο - Θεματική συζήτηση: «Η νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Διοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος την Τετάρτη 26/11 στις 11 το πρωί στο Αίγιο
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί θεματική συζήτηση με τίτλο: «Η Νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης».
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού κλάδου σχετικά με τα ζητήματα εφαρμογής του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εκδήλωση-συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.
Λουτράκι: Ραγδαίες εξελίξεις - Η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο τίθεται σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ
Βιβλίο Τσίπρα: «Εσύ Βελουχιώτης, εγώ Ζέρβας» - Το παρασκήνιο της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ - Το σχόλιο Καμμένου για την «Ιθάκη»
Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr