#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Μαρίνα Σάττι: Εκτός Madwalk λόγω προβλήματος υγείας

Μαρίνα Σάττι: Εκτός Madwalk λόγω προβλήμ...

Απρόοπτο της αλλάζει τα σχέδια

Απρόσμενη εξέλιξη γύρω από την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στα φετινά Madwalk.

Η τραγουδίστρια, που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη μεγάλη βραδιά μόδας και μουσικής, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν της επιτρέπει να συμμετάσχει.

 «Επικοινωνήσαμε με το Mad, μας το επιβεβαίωσαν, υπάρχει ένα θέμα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Καβατζίκης, ενώ πρόσθεσε πως η Μαρίνα Σάττι νοσηλεύεται προσωρινά και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση: «Να πούμε περαστικά, ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό και να ‘ναι κάτι παροδικό και γρήγορα να ‘ναι ξανά έξω».

#tags Μαρίνα Σάττι

