Αντώνης Ρέμος: Όλοι χρειάζονται και οι «αετοί» και τα «κοράκια»

Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται. Την Παρασκευή (21-11-2025) έκαναν πρεμιέρα και διασκέδασαν τον κόσμο με τις επιτυχίες τους.

Οι δυο καλλιτέχνες παραχώρησαν δηλώσεις και απάντησαν στις ερωτήσεις. Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων, αν διαβάζουν τα αρνητικά σχόλια ορισμένων και αν ενοχλούνται από αυτά.

«Διαβάζω τα αστεία σχόλια. Στα αρνητικά ο καθένας βγάζει στα σχόλια την έντασή του», ανέφερε ο Χρήστος Μάστορας. «Την ανάγκη του για έκφραση και επιβεβαίωση. Ο κόσμος γράφει τα αρνητικά σχόλια για να αυτοϊκανοποιηθεί», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος.

«Ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που δημιουργούν, κάποιοι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που κριτικάρουν. Ο καθένας έχει τη θέση του σε αυτή τη ζωή», πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος στις κοινές δηλώσεις με τον Χρήστο Μάστορα.

«Όλοι χρειάζονται! Και οι “αετοί” και τα κοράκια”» είπε με νόημα ο Αντώνης Ρέμος μπροστά στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα συνοδεύει μια ολόφρεσκη, ανανεωμένη σημαντική ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λύρα.

Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, οι δυο καλλιτέχνες θα ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, σε μια ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος ερμηνεύει λαϊκές επιτυχίες.