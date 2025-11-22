Θεσσαλονίκη: Η δραματική ανάρτηση της Βίκυς πριν την εξαφάνισή της- Οι οδυνηρές απώλειες στη ζωή της

15χρόνια είχε απομείνει να στηρίζεται ψυχολογικά στη σκυλίτσα της, τη Ρόζα που όμως της την έκλεψαν

Ακόμη μια υπόθεση - θρίλερ έρχεται στο φως με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 27χρονης Βίκυς Κουτσάκη από τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 23 Ιουλίου. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα που, μετά από οδυνηρές απώλειες στη ζωή της, είχε απομείνει να στηρίζεται ψυχολογικά στη σκυλίτσα της, τη Ρόζα. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το στενό περιβάλλον της γυναίκας, η υπόθεση της σκυλίτσας της αποτέλεσε τη "χαριστική βολή" στην ήδη επιβαρυμένη ψυχολογική της κατάσταση. Κάποιοι εντόπισαν το σκυλάκι, ωστόσο δεν της το επέστρεψαν ποτέ.

Πληροφορία στην εκπομπή αναφερόταν σε ένα σοβαρό περιστατικό λογομαχίας της Βίκυς με συγκεκριμένο πρόσωπο, μόλις μία ημέρα πριν εξαφανιστεί. Σοβαρά ερωτήματα προέκυψαν για το τι πραγματικά συνέβαινε τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Η δραματική ανάρτηση

Λίγο πριν εξαφανιστεί, η γυναίκα έκανε μια δραματική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στην οποία ικέτευε όποιον έχει δει τη Ρόζα να επικοινωνήσει μαζί της. "Η κατάθλιψή μου χειροτερεύει. Αν πάθω κάτι, θα φταίει όποιος δεν μου τη δίνει πίσω". Λόγια που, όπως σχολίασε η Αγγελική Νικολούλη, έμοιαζαν με προειδοποίηση για όσα θα ακολουθούσαν. Η τελευταία επικοινωνία της Βίκυς με τον πρώην σύντροφό της ήταν στις 22 Ιουλίου, όταν του είπε πως βρίσκεται "στον μαχαλά" και πως ερχόταν να τον βρει — κάτι που δεν έγινε ποτέ. Από την επόμενη μέρα, το κινητό της έκλεισε οριστικά.

Όπως λέει η ανησυχία του κορυφώθηκε στις 26 Ιουλίου, ημέρα των γενεθλίων του. "Δεν με πήρε τηλέφωνο στα γενέθλιά μου…Με μια Κωνσταντίνα από το Κορδελιό έκανε παρέα αλλά κι εκείνη μου είπε ότι είχε μέρες να την δει. Μα να μην με πάρει στα γενέθλιά μου; Τρελάθηκα μετά. Αναγκάστηκα και πήγα στην αστυνομία να δηλώσω την εξαφάνισή της. Ρώτησα και τη γειτόνισσα της αν την είχε δει αλλά νόμιζε ότι ήταν σε μένα.". "Της έδωσαν τη χαριστική βολή με την αρπαγή της Ρόζας"

Ο πρώην σύντροφός της περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή το βάρος που κουβαλούσε η Βίκη μετά τον θάνατο και των δύο γονιών της. Μοναδικό της στήριγμα ήταν η μικρή της Ρόζα, η οποία χάθηκε στο Athens Pride δύο χρόνια πριν. "Από τη μέρα που χάθηκε η Ρόζα όλη μέρα έκλαιγε …μου έλεγε τέρμα … για μένα όλα τελείωσαν… Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί αν της είχαν δώσει πίσω το σκυλί". Όπως ανέφερε, εθελοντές εντόπισαν το σκυλί και η Βίκη προσπάθησε επανειλημμένα να το πάρει πίσω, όμως "κάποιοι την κορόιδευαν και την απέφευγαν". Παρά τα βιβλιάρια με τα στοιχεία της ιδιοκτησίας, τις κλήσεις και τα γραπτά της μηνύματα, η Ρόζα δεν επέστρεψε ποτέ σε εκείνη. Όταν τελικά προσέφυγαν με δικηγόρο στην Αστυνομία, πληροφορήθηκαν πως το σκυλί "είχε ήδη δοθεί για υιοθεσία". Σύμφωνα με τον νεαρό, αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην ψυχολογική της κατάσταση. Γεμάτος αγωνία για την τύχη της, περιέγραψε την κοινή τους πορεία, τις πληγές που κουβαλούσε η Βίκυ και την σταδιακή ψυχική της κατάρρευση όταν της πήραν την σκυλίτσα που ήταν η μοναδική της συντροφιά. "Με τη Βίκυ γνωριστήκαμε το 2019. Βγαίναμε, είχαμε κοινούς γνωστούς, είδαμε ότι έχουμε κοινά βιώματα, μόνη εκείνη, μόνος κι εγώ και ξεκίνησε μία φιλία που προχώρησε σε σχέση. Από το 2020 μέναμε μαζί, δούλευα εγώ μόνο αλλά περνούσαμε μια χαρά. Λίγο καιρό αφότου γύρισε από τον Βελβεντό, ‘έχασε’ τη μαμά της και ισοπεδώθηκε. Ο μπαμπάς της ήταν στα καράβια, είχε ‘φύγει’ και εκείνος από τη ζωή αλλά όταν ‘έχασε’ και τη μαμά της τελείωσαν όλα για εκείνη". "Της έδωσαν τη χαριστική βολή με την αρπαγή της Ρόζας", λέει ο ίδιος. Ο νεαρός άνδρας εξηγεί το δέσιμο που είχε η Βίκυ με το σκυλάκι της, τη Ρόζα, και πόσο της κόστισε όταν της το στέρησαν. "Από τη μέρα που χάθηκε η Ρόζα όλη μέρα έκλαιγε. Μου έλεγε τέρμα για μένα όλα τελείωσαν. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί αν της είχαν δώσει πίσω το σκυλί". Σε ερώτηση πώς έχασε τη Ρόζα απάντησε: "Είχε πάει στο Pride πριν δύο χρόνια, της έφυγε το σκυλί από το χέρι και το βρήκαν κάποιοι εθελοντές, φιλόζωοι. Το ανέβασαν σε μία σελίδα για να βρεθεί ο ιδιοκτήτης και η Βίκυ επικοινώνησε μαζί τους αλλά την κορόιδευαν και δεν της έδιναν πίσω το σκυλί". Ο φίλος της εξομολογείται ότι προσπάθησε και ο ίδιος να μιλήσει μαζί τους και να μεσολαβήσει για να καταφέρει η Βίκυ να πάρει πίσω το σκυλάκι που τόσο αγαπούσε. Τους πρότεινε ακόμα και να επισκεφθούν το σπίτι όπου διέμεναν ώστε να διαπιστώσουν και οι ίδιοι τις καλές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν. "Παίρνω κι εγώ τηλέφωνο και τους λέω να σας στείλουμε το βιβλιάριο της σκυλίτσας για να μας το δώσετε πίσω και ελάτε και από το σπίτι μου για να δείτε που μένουμε. Τίποτα, άφαντοι. Μας κορόιδευαν και μας έλεγαν ότι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα το πάρουμε πίσω". Αναφέρει ακόμα ότι η Βίκυ απευθύνθηκε και σε δικηγόρο, ο οποίος τους προέτρεψε να προβούν σε μήνυση. Όταν όμως έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα ανακάλυψαν ότι το σκυλί είχε δοθεί ήδη για υιοθεσία. "Λένε το σκυλί δεν το έχουμε, το υιοθέτησαν. Από πού και ως πού, ξένο σκυλί που βρήκαν στον δρόμο και ενώ τους λέγαμε ότι ήταν της Ευρυδίκης δίνεται για υιοθεσία;". "Έψαξα παντού για να τη βρω αλλά τίποτα…" "Έψαξα παντού, πήγα και σε νοσοκομεία μήπως έπαθε κάτι αλλά δεν βρήκα τίποτα και σκέφτηκα ότι κάτι έχει συμβεί.. Δεν εξηγείται να μην είναι πουθενά. Έψαξα σε όλες τις τρύπες". Ο ίδιος λέει πως αν ήταν καλά θα το άνοιγε το κινητό της, "θα τηλεφωνούσε είτε σε μένα, είτε στη μητέρα μου. Η σχέση μας μπορεί να είχε διακοπεί αλλά υπήρχε συχνή επικοινωνία". "Τον τελευταίο καιρό δεν έμενε σπίτι μου. Είδα ότι ξέφυγε πολύ και δεν άντεξα άλλο να είμαστε μαζί.. και εγώ άνθρωπος είμαι .. το προσπαθούσαμε αλλά δεν τραβούσε άλλο η σχέση".

Για την προσωπικότητα της Βίκυς, ο πρώην σύντροφός της μίλησε με τα καλύτερα λόγια … "Η Βίκυ έχει τρία πτυχία, πιστεύω θα πήγαινε πολύ ψηλά.. Ήταν μια πανέξυπνη, μορφωμένη κοπέλα με τρόπους. Με έπαιρνε τηλέφωνο και με ρωτούσε και για το άλλο σκυλάκι που πήραμε, για να ξεπεράσει τη Ρόζα. Αυτό κάπως την βοήθησε στην αρχή αλλά μόλις έβλεπε στο δρόμο σκυλάκι να μοιάζει με τη Ρόζα έπεφτε πάλι ψυχολογικά". Με δάκρυα στα μάτια και τη φωνή να του "σπάει" περιγράφει πώς η απώλεια της σκυλίτσας την βύθισε στην απόγνωση "Αν είχε τη Ρόζα, δεν θα πάθαινε ζημιά… εγώ αυτό πιστεύω". "Άνοιξαν το σπίτι της και το έκαναν στέκι…" Γειτόνισσα της αγνοούμενης μίλησε στο "Τούνελ" και τόνισε πως η απώλεια της Ρόζας την είχε εξουθενώσει ψυχικά. "Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Έλεγε συνέχεια ‟χωρίς τη Ρόζα δεν ζω”." Η κάμερα του "Τούνελ" μπήκε από τη σπασμένη πόρτα στο σπίτι της αγνοούμενης και οι εικόνες που κατέγραψε είναι συγκλονιστικές. Ρούχα και αντικείμενα πεταμένα παντού, τοίχοι βρώμικοι, χώρος αποπνικτικός, εντελώς ακατάλληλος για διαβίωση. Μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

"Βλέπετε τι γίνεται; Δείτε την κατάσταση…Δεν το έχουν σφραγίσει και μπαίνουν διάφορα άτομα μέσα. Αυτό ξέρετε τι σπίτι ήταν; Ντρεπόσουν να μπεις μέσα. Δυο φορές πήρα το υγειονομικό, το άδειασαν και ξαναήρθαν. Μυρίζει άσχημα όλη η πολυκατοικία…", λέει χαρακτηριστικά. Η γειτόνισσα αποκάλυψε ακόμη ότι στο παρελθόν το σπίτι είχε πάρει και φωτιά και κινδύνεψαν κι άλλα διαμερίσματα. "Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα της και άφησαν το σπίτι ανοιχτό…" Μια οικογενειακή φίλη της αγνοούμενης που την γνώριζε από παιδί μίλησε στο "Τούνελ συγκλονισμένη. Η αγωνία και ο φόβος για την τύχη της Βίκυς αποτυπώνονταν σε κάθε της λέξη. "Έχω περάσει πάρα πολλά με το κορίτσι, θέλω πρώτα απ’ όλα να είναι καλά, να μην έχει άσχημη κατάληξη… Ποτέ δεν έλειψε τόσο.. όταν έλειπε ήταν με τον φίλο της". Με τρεμάμενη φωνή, περιέγραψε στη δημοσιογράφο της εκπομπής το πρώτο σοκ όταν αντίκρισε το σπίτι της Βίκυς.

"Η πόρτα του διαμερίσματός …η θωρακισμένη πόρτα… ήταν με λουκέτο. Την έσπασαν οι αστυνομικοί για να μπουν μέσα. Δεν φρόντισαν να την κλείσουν". Όπως εξήγησε, αιφνιδιάστηκε γιατί δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνιση. Ενημερώθηκε από τον φίλο της Βίκυς. "Εγώ ήμουν διακοπές και με πήρε το παιδί και μου είπε ότι έχει δηλώσει την εξαφάνιση της. Ήρθαν δέκα αστυνομικοί και έκαναν έλεγχο. ‘Ήμουν μάρτυρας όταν μπήκαν μέσα. Πήραν αποτυπώματα και συνέλεξαν στοιχεία από το σπίτι. Με ρώτησαν αν έρχονταν άτομα ή αν γίνονταν φασαρίες αλλά εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φασαρίες". Η γυναίκα μίλησε και για την οικογένεια της Βίκυς, που χάθηκαν ο ένας μετά τον άλλο. "Είχαν σπίτι και στο Βελβεντό Κοζάνης, από εκεί είναι η καταγωγή της. Ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή πριν την μητέρα της. Δεν έχει αδέλφια, έμενε μόνη. Ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της, μια εξαιρετική κυρία που έφυγε από καρκίνο. Μετά τον θάνατο της μητέρας της με είχε σαν μάνα, το λυπήθηκα πάρα πολύ το κοριτσάκι, λέει κλαίγοντας. "Δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε διαδικασίες που…" – Η απάντηση της φιλοζωικής

Η εκπομπή επικοινώνησε όμως και με τη φιλοζωική εθελοντική ομάδα που είχε αναφερθεί διαδικτυακά στο ζήτημα. Η υπεύθυνη ξεκαθάρισε πως η ομάδα δεν είχε ποτέ στην κατοχή της το σκυλί και πως αρμόδια για το πού παραδόθηκε ήταν αποκλειστικά η Αστυνομία. "Η ομάδα μας πληροφορήθηκε από το ‘Τούνελ’ την εξαφάνιση της Ευρυδίκης Κουτσάκη, καθώς κανένα μέλος μας δεν είχε δει την αφίσα αναζήτησης ούτε είχε ενημερωθεί νωρίτερα ώστε να υπάρξει σχετική κινητοποίηση" λέει η υπεύθυνη στην εκπομπή. "Η μόνη εμπλοκή μας στο ζήτημα προέκυψε όταν η διοίκηση του Athens Pride μάς ζήτησε διαδικτυακά να συνδράμουμε στην προσπάθεια ανεύρεσης της Ρόζας, μέσα από μία απλή δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα". Όπως λέει η ίδια: "Δεν έχουμε καμία ανάμειξη σε διαδικασίες που αφορούν στο τι θα γίνει ή πού θα δοθεί το σκυλί. Η ιδιοκτησία ενός ζώου αποδεικνύεται αποκλειστικά από το τσιπ, διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Το πού θα παραδοθεί το σκυλί σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί απόφαση των αρμόδιων Αρχών και συγκεκριμένα της Αστυνομίας. Πέρα από την αρχική ανάρτηση δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία με φορείς ή τρίτα πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση, ούτε ενημέρωση για την τελική τύχη του ζώου" καταλήγει.