Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Παράδοση Στολών Λαμπαδηδρόμων & Τιμητική Αναγνώριση της προσφοράς και του έργου της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, παρουσία του Πρύτανη Καθηγητή Χρήστου Μπούρα και της Αντιπρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κας Ελένης Αλμπάνη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη παράδοση των στολών στους λαμπαδηδρόμους του Ιδρύματος, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Cortina 2026. Η τελετή παράδοσης των στολών πραγματοποιήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης τους Πανεπιστημίου Πατρών κ. Πάνο Λούκα, στους φοιτητές και φοιτήτριες που θα εκπροσωπήσουν το Πανεπιστήμιο κατά τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Γέφυρα, στις 27 Νοεμβρίου 2025.



Η φοιτητική κοινότητα στην καρδιά της Λαμπαδηδρομίας Μεταξύ των λαμπαδηδρόμων βρίσκεται η Βασιλική Ψάλτη, φοιτήτρια του Τμήματος Ιατρικής και υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας δωρεάς μυελού των οστών “Will You… Marrow Me?”, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα, τον εθελοντισμό και το πνεύμα προσφοράς που χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο τελετουργικό της Λαμπαδηδρομίας, φοιτητές του Ιδρύματος από τις εθελοντικές ομάδες δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών “Will You… Marrow Me” και “Better ToMarrow” θα συμμετέχουν ως παραστάτες, εκπροσωπώντας το διαρκές κοινωνικό έργο και τις δράσεις ευαισθητοποίησης που έχουν αναπτύξει μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.



Τιμητική Αναγνώριση στη 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα απονείμει τιμητική πλακέτα στη Διοίκηση της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης, σε αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής των ιπταμένων και του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την περιοχή της Πάτρας τον Αύγουστο του 2025. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί κατά τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου στις 27 Νοεμβρίου 2025, όπου θα συμμετέχουν ως τιμητικά τελευταίος λαμπαδηδρόμος και παραστάτες, πιλότοι πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair της 355 Μ.Τ.Μ. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά, ενισχύοντας παράλληλα συνεργασίες με θεσμικούς φορείς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Η συμμετοχή φοιτητών και εθελοντικών ομάδων του Ιδρύματος στη Λαμπαδηδρομία υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο των νέων στη διάδοση υψηλών αξιών που συνδέονται με την Ολυμπιακή Ιδέα.

Σεμινάριο «Βασικές Αρχές Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος» | 21-22.11.2025 | Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Βασικές Αρχές Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος», πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21–22 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών . Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνει:

-Επιστημονικές παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές

-Πρακτική άσκηση, "sawbones workshop" Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ctmi.gr/uploads/congresses/251120_95715_finalprogram.pdf



ΜΕΤ: Διαδικτυακή εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ακαδημαϊκής Κληρονομιάς | 25.11.2025 | 18:30 Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «The unexpected / Το Απρόσμενο στα Πανεπιστημιακά Μουσεία», την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18.30. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ακαδημαϊκής Κληρονομιάς 2025, με θέμα «The unexpected / Το Απρόσμενο». Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/met-diadiktyaki-ekdilosi-gia-tin-evropaiki-imera-akadimaikis-klironomias-25-11-2025/



Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», σε συνεργασία με το Erasmus Student Network (Δίκτυο Φοιτητών Erasmus) | 27.11.2025 | 10:00-13:00 Μετά το σύντομο αλλά ευπρόσδεκτο τριήμερο του Πολυτεχνείου, επιστρέφουμε στους ρυθμούς του Νοεμβρίου με μια δράση που υπενθυμίζει την αξία της αλληλεγγύης στην πράξη. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες των νοσοκομείων για αίμα παραμένουν υψηλές, και η συμμετοχή κάθε εθελοντή γίνεται καθοριστική για την κάλυψη των συνεχών ελλείψεων. Έτσι, έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Στη συγκεκριμένη αιμοδοσία έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με το Erasmus Student Network (Δίκτυο Φοιτητών Erasmus), που φροντίζει για την υποστήριξη και ομαλή προσαρμογή των εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέσα από δράσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας και γνωριμίας με την τοπική κοινωνία, προωθεί ενεργά την κινητικότητα και την ένταξη των νέων. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μπορείτε να εντοπίσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.



Εκδηλώσεις του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών στις εγκαταστάσεις του στο Μεσολόγγι για την 7η ημέρα Υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο εορτασμού τον εκδηλώσεων του Αγίου Ανδρέα | 27-29.11.2025



Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πρόγραμμα, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://asfa.upatras.gr/?p=9870

Πρόσκληση για διάλεξη της κ. Κ. Καρακώστα, Επ. Καθηγήτριας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από το King's College London στο Centre for Hellenic Studies Η Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Κ. Καρακώστα, πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο “The Conquered Greeks under Ottoman Rule and the Transnational Hellenism”, η οποία δόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025 στο King's College, κατόπιν πρόσκλησης της Επίκουρης Καθηγήτριας από το King's College London στο Centre for Hellenic Studies. Την κ. Καρακώστα προλόγισε ο επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Sir Roderick Beaton, μετά από πρόσκληση της επίσης επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγήτριας Gonda Van Steen, Διευθύντριας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και κατόχου της Έδρας Κοραή.

Μοναδική εμπειρία για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της HELLENiQ ENERGY στον Ασπροπύργο Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις HELLENiQ ENERGY στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προώθηση της γνωριμίας, σύνδεσης και δικτύωσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Ήταν μία ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους τελειόφοιτους καθώς αρχικά ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και την οργάνωση των διυλιστηρίων και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους της βιομηχανίας μαθαίνοντας για τις διεργασίες και τις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πετρελαϊκών προϊόντων. Τα στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για κομβικά θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της βιωσιμότητας, η ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στις διαδικασίες παραγωγής και συνολικά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών έθεσαν ερωτήσεις και συζήτησαν με τους εκπροσώπους της εταιρείας για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός μηχανικού καθώς και για τις δεξιότητες τις οποίες πρέπει να καλλιεργήσουν προκειμένου να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας. Μάλιστα, εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY οι οποίοι είναι απόφοιτοι μηχανικοί του Πανεπιστημίου Πατρών, μοιράστηκαν με τους φοιτητές τις προσωπικές τους εμπειρίες κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας. Κοινό συμπέρασμα της όλης διάδρασης ήταν η σημασία της διά βίου εκπαίδευσης και της ικανότητας ενός μηχανικού να επιλύει προβλήματα και να εφαρμόζει συνδυαστικά μεθοδολογίες στην πράξη, αξιοποιώντας τις γνώσεις τις οποίες απέκτησε στις σπουδές του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους φοιτητές η εμπειρία Virtual Reality μέσω της οποίας είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν εικονικά σε κρίσιμες διαδικασίες και συστήματα παραγωγής του διυλιστηρίου. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, Επικ. Καθηγητής κ. Παρασκευάς Γεωργίου ο οποίος συνόδευσε τους φοιτητές στην εκπαιδευτική επίσκεψη, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τα στελέχη της HELLENiQ ENERGY για την άριστη οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, καθώς και για την συνολικά εξαιρετική συνεργασία η οποία έχει οικοδομηθεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μετέφερε τις θετικές εντυπώσεις όλων των συμμετεχόντων, και επεσήμανε ότι ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές να έρθουν σε άμεση επαφή με τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας αποκομίζοντας ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες και εμπειρίες.

Το έργο “IDRON” άρχισε τις δράσεις του Άρχισε τις δραστηριότητές του το έργο “IDRON – Innovative Dual sustainable solutions for Rural water scarcity and use OptimizatioN”, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg Euro-MED 2021-2027”, στην θεματική περιοχή ‘Ενίσχυση μίας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας’. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, με συνολικό προϋπολογισμό €3.999.323 και διάρκεια 45 μήνες (Σεπτέμβριος 2025 – Μάιος 2029). Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/to-ergo-idron-archise-tis-draseis-tou/

Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου - Συλλογικός τόμος για τις «Τρωάδες» Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ινστιτούτου Αρχαίου Θεάτρου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιήθηκε πρόγραμμα, το οποίο κατέληξε στην έκδοση επιστημονικού συλλογικού τόμου με τον τίτλο Ευριπίδη «Τρωάδες»: Αναγνώσεις, ο οποίος κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Λεπτομέρειες για τον τόμο και τα επιμέρους κεφάλαια, τα οποία γράφουν πολλοί έγκριτοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορεί να δει κανείς εδώ.