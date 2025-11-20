ΗΠΑ: Δημοκρατικοί ζητούν άρνηση παράνομων εντολών από τον στρατό- Ο Τραμπ μιλά για «προδοσία»

Πρωτοφανείς εξελίξεις καταγράφονται στις ΗΠΑ, καθώς έξι Δημοκρατικοί νομοθέτες, μέλη της Βουλής και της Γερουσίας, απευθύνουν δημόσιο κάλεσμα προς τον στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες να μην υπακούσουν σε τυχόν παράνομες εντολές που, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να εκδώσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του προέδρου, ο οποίος έκανε λόγο για προδοσία και μίλησε ακόμη και για θανατική ποινή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!», στοχοποιώντας τους έξι Δημοκρατικούς που κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις να αγνοήσουν ενδεχόμενες κυβερνητικές εντολές αμφισβητούμενης νομιμότητας.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας» είχε γράψει επίσης, σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σχολιάζοντας ένα άρθρο σχετικά με την προτροπή των έξι μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, που έχουν μάλιστα ένα κοινό: έχουν όλοι τους υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;;» σχολίασε ο Τραμπ.

Το επίμαχο βίντεο των έξι Δημοκρατικών

Την Τρίτη, σε βίντεο που δημοσίευσαν οι έξι Δημοκρατικοί (σ.σ. οι γερουσιαστές Ελίσα Σλότκιν και Μαρκ Κέλι, καθώς και οι βουλευτές Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελούτσιο και Κρίσι Χούλαχαν), τόνισαν ότι «κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει εντολές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα», μιλώντας με αφορμή τις στρατιωτικές επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά ύποπτων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων από τον Σεπτέμβριο.